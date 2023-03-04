«Что будет, если они перережут трансатлантические интернет-кабели?» НАТО опасается российских подлодок

В НАТО всерьез обеспокоены наращиванием Россией возможностей своего подводного флота, пишет Newsweek. На Западе считают, что Москва может использовать подлодки для ударов по критически важной инфраструктуре — интернет-кабелям, трубопроводам, другим коммуникациям на морском дне. По мнению экспертов, возможности России в этой сфере дают ей «ассиметричное преимущество».

НАТО все больше опасается российского подводного флота из-за его потенциальных способностей разрушать и наносить ущерб критически важной инфраструктуре — например, подводным интернет-кабелям, трубопроводам. Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на выводы аналитиков.

«В течение последних нескольких лет Москва произвела серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. И теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота Владимира Путина», — пишут авторы статьи.

ВМФ России обладает одним из самых многофункциональных подводных флотов в мире, продолжает Newsweek. По мнению опрошенных изданием экспертов, в маловероятном случае полномасштабной мировой войны российские подлодки с ядерным оружием смогут осуществлять общее ядерное сдерживание, а оснащенные обычным вооружением суда будут использоваться для противодействия противнику в других областях.

Майкл Петерсон, директор RMSI — американского исследовательского центра, изучающего военные возможности России на море — заявил, что потенциальные атаки на подводную критическую инфраструктуру по всему миру представляют собой вполне серьезную и обоснованную угрозу.

«Россия в течение как минимум десяти лет существенно развивает свои средства ведения боевых действий на морском дне. Большинство из них находятся в так называемом ГУГИ, то есть в Главном управлении глубоководных исследований Минобороны России (занимается подготовкой подводного спецназа ВМФ — «Газета.Ru»)», — рассказал Петерсон.

По его словам, в этом ведомстве служит элита военно-морского флота, моряки, выполняющие наиболее сложные и важные для национальной безопасности России задачи. Петерсон сообщил, что в арсенале ГУГИ есть, например, единственная в своем роде атомная подводная лодка «Белгород», являющаяся носителем морских беспилотников «Посейдон» — подводных ядерных торпед с атомной энергоустановкой

Ряд других подводных лодок, добавил Петерсон, способны размещать либо подслушивающие устройства, либо взрывчатые вещества на таких объектах, как глубоководные кабели на дне океана. У ГУГИ есть все возможности для ведения шпионажа, управления эскалацией или просто для ведения войны с нанесением высокого урона противнику, уверен эксперт.

«Вы можете себе представить, что произойдет, если русские перережут трансатлантические интернет-кабели — это будет иметь огромные финансовые последствия, а также серьезно ограничит связь между Соединенными Штатами и континентальной Европой. А такие возможности у России есть, и они весьма существенны», — предупредил директор аналитического центра.

А подводные кабели, как объясняет Петерсон, чрезвычайно сложно защитить. «Поскольку у России есть передовые боевые средства для ведения глубоководных операций, это дает Москве ассиметричное преимущество», — сказал он.

Другой эксперт в беседе с Newsweek, профессор Норвежской академии обороны Ньерд Вегге, сообщил, что Норвегия значительно усилила патрулирование в Северном море. Он объяснил это инцидентом с «Северными потоками» в сентябре прошлого года — после него Осло опасается за собственные трубопроводы. (В недавнем расследовании американского журналиста Сеймура Херша говорится, что Норвегия вместе с США разрабатывала и осуществляла подрыв «Северных потоков» — «Газета.Ru»).

«Саботаж на трубопроводе Nord Stream в Балтийском море был впечатляющим. Россия фактически прекратила все свои поставки в Европу. По крайней мере, Норвегия на сегодняшний день является крупнейшим экспортером газа. Так что, конечно, в случае военного конфликта эти подводные объекты будут уязвимы», — пояснил Вегге.

Петерсон из RMSI, рассуждая о потенциальном прямом военном конфликте России и НАТО, считает, что главный театр боевых действий развернется на суше. Однако он напоминает, что военная доктрина РФ подразумевает нанесение наибольшего стратегического урона противнику. И использование подводного флота здесь дает преимущество Москве.

Петерсон рассказал, что диверсии на объектах критически важной инфраструктуры — относительно новый вид военной деятельности. И это одна из тех областей, в которых Россия чувствует свое преимущество. В качестве примера аналитик приводит действия Москвы в ходе специальной военной операции — удары по стационарным инфраструктурным объектам Украины с использованием авиации и флота доказали свою эффективность.

«Война на Украине подтвердила способность ВМФ выполнять важную часть военной стратегии России и показала, что флот является весьма боеспособной силой, несмотря на потерю некоторых кораблей», — пояснил эксперт.

В завершение Петерсон утверждает, что уровень опасности российских подлодок сейчас столь же велик, как и в годы холодной войны. «У нас есть основания полагать, что российские атомные подлодки развертываются таким образом, чтобы контролировать побережье США, Средиземноморье и другие периферийные районы Европы. Такие действия были характерны для советского подводного флота во время холодной войны», — резюмировал аналитик.