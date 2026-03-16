Учителя физкультуры обвинили в приставаниях к ученицам казанской гимназии

Родители жалуются на учителя физкультуры и ОБЖ из татаро-английской гимназии №16. По их словам, он пристает к ученицам, предлагая исправить оценки, пишет Mash Iptash.

Девочки жалуются на постоянные нежелательные прикосновения, пошлые шутки и нездоровый интерес со стороны педагога, проработавшего в сфере образования 31 год. Жалобы на него появились еще в 2021 году в отзывах на школу на онлайн-картах. По словам родителей, узнав о существующей проблеме, администрация обещала разобраться, но ничего не изменилось.

Недавно в полицию было подано заявление после того, как учитель якобы намекнул старшекласснице на интим. Его допросили, но мужчина отрицает вину. Директор гимназии прервала разговор, когда речь зашла об этой ситуации, а сам учитель посоветовал журналистам записаться на прием и замолчал. Минобрнауки Татарстана утверждает, что жалоб на педагога не поступало.

Ранее школьники из ХМАО заявили, что учитель приставал к ним в туалетах.

 
