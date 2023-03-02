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Политика

Военная операция на Украине. День 372-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 372-й день

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Работа самоходной артиллерийской установки «Малка» ЦВО в зоне СВО, февраль 2023 года

Работа самоходной артиллерийской установки «Малка» ЦВО в зоне СВО, февраль 2023 года

Станислав Красильников/ТАСС
Министр Армии США заявила, что «сам собой» военный конфликт на Украине закончится через пару-тройку лет. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что Киев сам должен назвать условия для мирного соглашения с Москвой. Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что ядерное оружие в ходе СВО российская сторона применять не будет. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:57

Телеканал 78: замеченный под Выборгом НЛО — обычный метеозонд, предназначенный для изучения атмосферы.

9:50

Флот «таинственных танкеров» помогает российской нефти продаваться по всему миру, несмотря на западные санкции, передает CNN.

Эксперты насчитали примерно 600 таких судов, это 10% от всех крупных танкеров в мире. Кто владеет и управляет большей частью из этих кораблей, до сих пор неизвестно. Роль «серого» флота сильно возросла после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию.

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9:45

Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за попытку передать украинской разведке данные о военных объектах РФ, сообщает ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

9:40

New York Times: Коалиция сторонников увеличения помощи Украине в конгрессе США может распасться из-за того, что американское общество устало от «отправки десятков миллиардов долларов за границу» и разочарована в политике президента Джо Байдена.

«Несмотря на всю браваду президента во время его пребывания за границей, политика в отношении Украины в США заметно меняется, что вызывает тревогу у Белого дома», — говорится в статье.

По данным опросов общественного мнения, поддержка американцами курса вооружения Украины ослабевает, а два ведущих кандидата в президенты от республиканцев все чаще высказываются против участия в войне. Издание пишет, что некоторые из сторонников оказания помощи Киеву разочарованы тем, что Байден не сделал больше, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей.

9:28

ТАСС: «Российские артиллеристы уничтожили на Херсонщине склад боеприпасов и 13 автомобилей ВСУ».

9:12

ТАСС: ВСУ утром дважды обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии.

8:58

⚡️Все приложения Тинькофф пропали из AppStore — СМИ

8:52

В России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США, сообщает журнал МО РФ «Военная мысль».

В статье отмечается, что США теряют ведущие позиции в мире и винят в этом Россию. В результате уровень агрессии Вашингтона против Москвы увеличивается, и руководство США планирует «развалить Россию в рамках стратегической многосферной операции».

Пентагон якобы собирается уничтожить с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, говорится в материале. Поэтому военные РФ разрабатывают «операцию стратегических сил сдерживания» с применением «современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений».

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Depositphotos
8:48

⚡️В небе над Выборгом из-за неопознанного летающего объекта, который мог двигаться в направлении Санкт-Петербурга, ночью объявляли сигнал «Режим», передает Telegram-канал Shot.

Около 22:30 мск ПВО зафиксировала воздушную цель в районе Выборга на высоте 7 тыс. м, движущуюся со скоростью 200 км/ч. Пока не установлено, что это был за объект.

8:30

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что украинские власти не предоставили доказательств того, что Россия использовала в ходе военных действий иранские беспилотники. Министр также заявил, что Иран «не поддерживает войну на Украине».

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Global Look Press
8:27

Пресс-служба МО РФ распространила демонстрационное видео использования бронепоезда «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги. В середине ролика российские военные позируют, целясь в разные стороны из автоматов.

8:24

США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая, если он окажет военную помощь России, сообщает Reuters.

8:12

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: Украина сама должна определять для себя критерии мира с Россией, «Берлин не будет говорить, что украинцам делать со своей страной».

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Анналена Бербок

Global Look Press
8:10

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: Россия не намеревается использовать ядерное оружие на Украине.

«Но, опять же, это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией», — добавил он.

8:07

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС

8:04

❗️Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два, а боевые действия «затянулись».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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