Военная операция на Украине. День 372-й

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New York Times: Коалиция сторонников увеличения помощи Украине в конгрессе США может распасться из-за того, что американское общество устало от «отправки десятков миллиардов долларов за границу» и разочарована в политике президента Джо Байдена.

«Несмотря на всю браваду президента во время его пребывания за границей, политика в отношении Украины в США заметно меняется, что вызывает тревогу у Белого дома», — говорится в статье.

По данным опросов общественного мнения, поддержка американцами курса вооружения Украины ослабевает, а два ведущих кандидата в президенты от республиканцев все чаще высказываются против участия в войне. Издание пишет, что некоторые из сторонников оказания помощи Киеву разочарованы тем, что Байден не сделал больше, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей.