Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 19 декабря

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 81 рубль впервые с 19 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным на 12:19 мск 16 марта, курс доллара вырос на 60 копеек — до 81,02 рубля.

По прогнозу управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, средний курс доллара в 2026 году составит 88–95 рублей. Он подчеркнул, что это не агрессивный прогноз, а скорее отражение структурных ограничений и текущей модели поведения рынка и его участников. Также эксперт отметил, что сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала. По его словам, население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе санкционные и бюджетные.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для россиян, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

