Назван самый популярный вид спорта в России

Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства спорта России.

По данным отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом – 3 546 785 человек. При этом в 2025 году число людей, которые занимаются футболом, выросло больше, чем на 95 тысяч.

Следующим после футбола идет плавание — 3 160 899 человек. Третье место у волейбола — 2 599 504 занимающихся.

Российский футбол находится в отстранении от международных турниров с 2022 года. 2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

