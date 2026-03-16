Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала: «Гонорар от 3,5 млн и выше»

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что Лариса Долина вновь стала востребованной на корпоративах после скандала с квартирой.

По словам Дворцова, исполнительница смогла реабилитировать свою карьеру. Он поделился, что ей пришлось снизить гонорар, но предложения о сотрудничестве ей активно поступают.

«У нее все достаточно хорошо. Она ездит, зарабатывает. Гонорар за корпоративы у нее от 3,5 млн рублей и выше. Насколько я знаю, она вообще снизила гонорар буквально в два раза. Мое предположение, что большие залы она начнет собирать не раньше чем через год, если как-то вскоре реабилитируется перед народом и выстрелит по-новому. Думаю, что у нее все решится и будет новый виток развития в карьере», — отметил Дворцов.

Продюсер признался, что у заказчиков «осадок» от скандала с московской квартирой все же остался. Он поделился, что некоторые пока опасаются работать с Долиной.

«Да, сейчас 50% заказчиков смотрят на Ларису Александровну, как и смотрели, востребовано, а другие ее, конечно, игнорируют, стали реже приглашать. Заказчики пока опасаются сотрудничества с ней, потому что за ней еще идет шлейф и никто хочет особо как-то связываться», — заявил Дворцов.

Лариса Долина в недавнем интервью призналась, что пережила ситуацию с квартирой и всех простила. Она отметила, что все, кто клеймил ее позором, скоро вновь поднимут ее на пьедестал.

Ранее Лариса Долина в блестках вышла на сцену после потери квартиры.

 
