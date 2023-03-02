«Необходимо опираться на факты». В МИД РФ отреагировали на сообщения о сербских ракетах на Украине

Москва следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, рассказала 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что «это слишком серьезный вопрос, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты». Ранее в СМИ разошлась информация, содержащая сведения о «тайной поставке» Украине 3500 ракет для РСЗО «Град». Утверждалось, что компания из Канады якобы закупает в Сербии ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию их отправляют украинским войскам «для обстрелов Донбасса». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия следит за информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На сайте министерства иностранных дел опубликованы вопрос, заданный Захаровой, и ее ответ:

«Как Вы можете прокомментировать сообщения СМИ о том, что Сербия могла быть причастна к поставкам боеприпасов киевскому режиму?»

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность.

Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», — указала представитель дипведомства.

Сербия — Турция — Словакия — Украина

Парламентские слушания, упомянутые Захаровой, начались 28 февраля — после того, как в прессе разошлась информация, содержащая сведения о «тайной поставке» Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Утверждалось, что компания из Канады якобы закупает в Сербии ракеты местного производства, затем через Турцию и Словакию их отправляют украинским войскам «для обстрелов Донбасса». К соответствующим публикациям прилагались видеозаписи и «копии документов о приобретении и транспортировке боеприпасов».

«Депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-мм боеприпасов для РСЗО в Турцию, несмотря на то, что турецкая сторона сама производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине», — пишет «Лента.ру».

Алексич добавил, что в торговой схеме Сербия — Турция — Словакия — Украина якобы участвовала дочь «оружейного барона» Слободана Тешича, который находится в базе Интерпола.

В свою очередь, министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Белград не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться его оружием.

В тот же день сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения СМИ о якобы поставках реактивных боеприпасов на Украину и упрекнуло авторов материалов в нанесении ущерба репутации Белграда.

Как передает РИА Новости, расположенное в городе Валево предприятие является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, оно находится в государственной собственности.

«Крушик» снова оказался в центре негативных событий благодаря непрофессиональному выполнению журналистских обязанностей. Как и много раз ранее, без предварительной проверки, не учитывая вредоносный эффект своего скороспелого труда, некоторые СМИ сообщили о продаже ракет производства «Крушик», — заявила госкомпания, подчеркнув, что «Крушик» никоим образом не связан с продажей ракет конечному покупателю с Украины.

«Рассмотрев опубликованные документы, учитывая возможности компьютерных программ и фантазию журналистов, выражаем сомнение в подлинности документов, т.к. называются два разных типа ракет», — отмечается в сообщении.

В январе 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград не поставляет вооружение Киеву и не планирует этого делать.

«У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», — говорил он.