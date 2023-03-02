Эвакуация детей: что происходит в Купянске, куда возвращаются российские войска

На въезде в город Купянск, апрель 2022 года (архивное фото)

Российские войска, активно наступающие на купянском направлении, подошли вплотную к городу. В связи с этим местная администрация объявила эвакуацию из Купянска детей и маломобильных граждан — это около 1 тысячи человек. Их разместят в специальных пунктах, дадут статус переселенцев, обеспечат выплатами и гуманитарной помощью. Тем временем военкоры сообщают, что ВС РФ заняли село Синьковка в 4,5 км от Купянска.

Власти Купянска в Харьковской области Украины эвакуируют из города детей и маломобильных граждан. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на купянскую администрацию.

«Комиссия по вопросам эвакуации Купянского района решила начать обязательную эвакуацию детей и маломобильных категорий населения из общины», — говорится в сообщении.

По данным властей, сейчас в Купянске находятся 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные. Для остального населения эвакуация не обязательна.

Маломобильные группы населения, инвалидов и детей эвакуируют в пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.

Боевые действия на купянском направлении активизировались с начала 2023 года. В январе российские войска освободили несколько населенных пунктов на левом берегу реки Оскол — Гряниковку, Двуречное, Таволжанку. С этого рубежа было организовано продвижение на юг — в сторону самого Купянска.

В понедельник, 27 февраля, Минобороны РФ сообщало, что Западная группировка войск нанесла огневое поражение живой силе и технике противника на купянском направлении, за сутки было уничтожено до 70 украинских военных.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил во вторник, что в Купянск переброшены порядка 700 украинских военных, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах местных жителей.

«Военное обозрение» 2 марта сообщило, что российские войска почти вплотную подошли к городу: они вышли к реке Гнилушка — притоку реки Оскол — после чего заняли позиции в селе Синьковка (примерно в 4,5 км к северо-востоку от Купянска). По информации издания, если ВС РФ сейчас смогут продвинуться на юг в сторону Петропавловки, то они перережут важную автодорогу, ведущую в ЛНР. Эта магистраль используется ВСУ для снабжения группировки войск, расположенных к западу от линии Сватово-Кременная.

Купянск был занят российскими войсками всего через три дня после начала специальной военной операции — 27 февраля 2022 года. Он удерживался на протяжении полугода до начала осеннего контрнаступления украинской армии. 10 сентября 2022-го ВСУ заняли западную часть административного центра, к 18 сентября украинцами был взят весь город.

Купянск является важной стратегической точкой, поскольку там расположена грузовая железнодорожная станция, через которую ВС РФ снабжали свои подразделения под Изюмом.

Представители купянских властей признавали, что большая часть населения города придерживается пророссийских взглядов. И придерживалась их еще до начала СВО. После возвращения Купянска под контроль Киева местные жители, разведка ДНР, ЛНР и Минобороны сообщали, что в городе начались чистки.

«ВСУ активно ведут работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сообщает военно-гражданская администрация Харьковской области.

Пророссийски настроенных жителей арестовывали и увозили из города. Некоторых обвиняли в содействии ВС РФ и арестовывали на месте. Появлялись сообщения и о стычках между гражданскими и украинскими военными.