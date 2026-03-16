Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Из-за ударов по Ирану россиянам придется есть больше турецких помидоров

ТАСС: Турция резко нарастила экспорт овощей в РФ из-за ударов по Ирану
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Турецкие производители в первой половине марта резко нарастили поставки цитрусовых и овощей — перца, огурцов, томатов и баклажанов — в РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в экспортных кругах средиземноморского региона.

По его словам, положительная динамика наблюдается на протяжении последних двух недель и напрямую связана с боевыми действиями на Ближнем Востоке: прирост турецкого экспорта восполняет сокращение поставок сельскохозяйственной продукции, которую Россия до этого получала от Ирана.

Тенденцию подтвердил глава Ассоциации агентов по продаже свежих овощей и фруктов Антальи Невзат Акджан. По его словам, за последнее время турецкие экспортеры столкнулись с непривычно высоким количеством запросов из России, но статистику пока привести нельзя — нет конкретных данных от поставщиков.

В последние годы экспорт турецких овощей и фруктов в РФ снижался на фоне более выгодных по ценам и логистике условий сотрудничества с Ираном. Кроме того, между Россией и Турцией существуют определенные проблемы с межбанковскими расчетами из-за западных санкций против российской финансовой системы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, атаковав многие его города, в том числе столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее россиянам назвали овощи, которые пора сажать в марте.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
