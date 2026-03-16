В Ульяновской области ФСБ «накрыла» экстремистскую ячейку

В Димитровграде Ульяновской области силовики пресекли деятельность ячейки экстремистской организации. Об этом сообщило местное Управление Федеральной службы безопасности РФ, пишет портал «Улпресса».

По данным ведомства, мужчина организовал преступную группу для распространения радикальных идей и вовлечения новых сторонников на территории региона. Участники проводили собрания, где изучали и распространяли запрещенную литературу.

«Активные адепты группы вели деструктивную пропаганду: призывали граждан к неподчинению органам государственной власти, отказу от участия в выборах и прохождения службы в Вооруженных силах», — сказано в материале.

В домах фигурантов правоохранители изъяли экстремистские материалы, документы организации, телефоны и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). По ней участникам сообщества грозит до 10 лет колонии.

