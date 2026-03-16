Два человека попали под винты речного трамвайчика на Москве-реке

112: в Москве человек попал под винт речного трамвайчика и погиб

Один человек погиб в результате попадания под винт речного трамвайчика на Москве-реке. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, два человека попали под винты речного трамвая во время сплава по реке на каноэ. Инцидент произошел в районе причала «Фили», когда речной трамвай сдавал назад.

Другой каноист выжил, он самостоятельно выбрался на сушу.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что после столкновения речного трамвая с каноэ поступило сообщение о пожаре в районе причала «Фили» со стороны парка.

На прошлой неделе спасатели обнаружили тела двух мальчиков, которые 7 марта ушли на прогулку и пропали в районе берега Москвы-реки в Звенигороде. Вместе с ними была их 13-летняя подруга, поиски которой продолжаются до сих пор. По предварительным данным, трое детей провалились под лед.

Ранее женщина упала с Парящего моста в московском парке Зарядье.