«Велик соблазн раздавить Россию». Медведев представил сценарий участия НАТО в конфликте на Украине

Поставки и обслуживание натовских самолетов для ВСУ на территории Североатлантического альянса станет прямым вступлением блока в войну против России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с 1920-х годов страну, поставляющую вооружения противнику и осуществляющую обучение личного состава его применению, рассматривают в качестве законной военной цели. По его оценкам, лица, которые принимают решения о поставках военной техники и средств поражения, также считаются «законной целью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поставки истребителей НАТО Украине и их обслуживание на территории любой страны, входящей в Североатлантический альянс, будет прямым вступлением блока в войну против России. Об этом в четверг, 2 марта, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Еще с 20-х годов прошлого века устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним (пакт Бриана – Келлога 1928 года, Будапештская резолюция к пакту 1934 года).

Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями», — написал он в своем Telegram-канале.

По его оценкам, лица, которые принимают решения о поставках военной техники и средств поражения, также считаются «законной целью». Это удерживает представителей Запада от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности Киеву, считает Медведев.

«Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию», — отметил зампред Совбеза.

Он также затронул ситуацию с группой украинских диверсантов в Брянской области. «И еще – сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц.

Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, г-да Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», — заключил Медведев.

Напомним, в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Любечане группа украинских диверсантов обстреляла движущийся автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин и был ранен 10-летний мальчик.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в некоторых регионах РФ «с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего».

Обучение пилотов

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж ведет переговоры с Киевом о возможном обучении украинских пилотов на территории Польши.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он уточнил, что «ведутся дискуссии с украинцами по поводу самолетов и обучения пилотов» в Польше. Лекорню ранее отмечал, что «передача Украине самолетов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы».

24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

«США не находятся в состоянии войны с Россией»

На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал абсурдом информацию о том, что США якобы передают Украине разведывательные данные для нанесения ударов по территории России.

«Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют информацию для проведения подобных операций. Прежде всего я хотел бы сказать, что у меня нет никакой информации о том, проводила ли Украина подобные операции или нет, я бы переадресовал вас к ним», — заявил он в ходе брифинга 2 марта.

«Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются абсурдом», — добавил представитель ведомства.

Райдер подчеркнул, что «США не находятся в состоянии войны с Россией» и не ищут этого.

«Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне», — заключил он.