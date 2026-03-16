«Не осталось поводов для отстранения»: итальянский фигурист призвал вернуть россиян

Итальянский фигурист Никола Мемола заявил, что иностранцы хотят видеть российских спортсменов на международных соревнованиях. Его слова приводит Sport24.

«Надо быть честным и прямо сказать, что в текущем положении дел в мире не осталось никаких поводов, чтобы сохранить отстранение россиян в силе. «...» Я не знаю ни одного фигуриста, который не хочет снова видеть россиян на всех возможных соревнованиях», — сказал Мемола.

В феврале стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов к участию в чемпионате мира, который пройдет в Чехии с 24 по 29 марта.

В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что у российских фигуристов есть шансы на допуск к соревнованиям.