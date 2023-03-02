«Никаких заигрываний с террористами». Кадыров потребовал принять ответные меры в отношении Киева

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «разобраться» со всеми участниками сегодняшнего нападения в Брянской области. По его словам, нужно «привлечь к ответу» семьи диверсантов, если те находятся в России. Он также считает необходимым ввести военное положение в некоторых регионах РФ «с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего». С 20 октября прошлого года «средний уровень реагирования» действует в приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападение в Брянской области, предложил ввести военное положение еще в ряде российских регионов. Об этом он написал в четверг, 2 марта, в своем Telegram-канале.

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего.

Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности. Это мое мнение, а нашему командованию, конечно, виднее», — отметил он.

«Максимально жестко и даже жестоко»

По мнению главы Чечни, «разобраться» со всеми участниками нападения нужно «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко». Кроме того, «нужно привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», указал Кадыров.

«Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят.

Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению.

И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться», — считает чеченский лидер.

Диверсанты в Брянской области

Напомним, в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа диверсантов со стороны Украины. По его словам, они обстреляли автомобиль — погибли двое мужчин, был ранен 10-летний ребенок.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Позднее президент РФ Владимир Путин прокомментировал события в Брянской области, назвав произошедшее терактом.

На этом фоне в Севастополе соберут оперативный штаб для обсуждения вопроса об усилении мер безопасности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Все сейчас пристально следят за событиями в Брянской области. Переговорил со всеми нашими правоохранителями из силового блока. У нас обстановка спокойная, все под полным контролем. В ближайшее время соберем оперативный штаб, обсудим, какие дополнительные меры можно предпринять», — рассказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина заявила, что в регионе будут усилены меры безопасности из-за сложной ситуации в граничащих с Украиной районах.

Где в России уже действует военное положение

Военное положение в России с 20 октября 2022 года в полном объеме введено на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе — действует «средний уровень реагирования».

Главы этих регионов могут использовать, в частности, следующие меры — усиление охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов транспорта, связи, энергетики, временное отселение жителей в безопасные районы, ограничение въезда и выезда, досмотр транспортных средств, введение контроля за работой объектов критической инфраструктуры.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов осенью ввели «уровень повышенной готовности», а в других субъектах России — «уровень базовой готовности».

В начале декабря власти Белгородской и Курской областей почти одновременно объявили о создании специальных отрядов обороны, которые будут состоять из гражданских лиц. Предполагалось, что задачей этих подразделений станет борьба с диверсантами, проникающими на российскую территорию, передает News.ru.