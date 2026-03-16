Венгрия намерена заявить на встречах глав МИД Евросоюза, что не поддержит 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на €90 млрд, пока Киев не запустит трубопровод «Дружба». Об этом рассказал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«20-й пакет санкций и кредит в €90 млрд могут быть включены в повестку дня только в том случае, если украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что они никогда больше их не прекратят», — отметил Сийярто.

Что касается вступления Украины в Евросоюз, то об этом «не может быть и речи», добавил венгерский министр.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба».

Фицо выразил уверенность, что Зеленский «наказывает» Словакию за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Ранее Макрон сделал заявление по нефтепроводу «Дружба».