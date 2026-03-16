The Independent: в Таиланде гостям фестиваля предлагают полежать в гробах
На фестивале в Таиланде гостям предлагают полежать в гробах разных размеров и цветов, пишет The Independent.

В Таиланде проходит фестиваль Death Fest — необычная ярмарка, призванная помочь людям открыто говорить о смерти и подготовке к ней. Мероприятие направлено на то, чтобы разрушить табу вокруг этой темы и напомнить о буддийском принципе неизбежности страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью.

Среди посетителей — Сангдуан Нгамвиниджарун, которая пришла на фестиваль вместе с матерью. По ее словам, смерть долгое время была тяжёлой темой для семьи, однако годы ухода за больными родственниками, включая мужа после инсульта и членов семьи с онкологическими заболеваниями, помогли ей иначе взглянуть на этот вопрос.

«Дело не только в том, чтобы умереть достойно. Речь также о настоящем моменте и о том, чтобы заботиться о своей жизни, пока мы еще здесь», — отметила она.

Одной из самых обсуждаемых экспозиций стал «тестовый куб». Посетителям предлагают лечь в гроб разных размеров и посмотреть на себя в зеркало, закрепленное над крышкой. Организаторы подчеркивают, что цель такой инсталляции — не напугать людей, а побудить к размышлениям о жизни и ее ценности.

«Я не думаю, что боюсь смерти. Конечно, я не хочу умирать, но когда придет время, думаю, это не будет так страшно», — поделилась впечатлениями офисная сотрудница Финута Сихад.

На фестивале также представили экологичные решения для похоронной индустрии. Одна из компаний показала биоразлагаемый гроб из мицелия — корневых волокон грибов, которые ускоряют естественное разложение. По словам основателя проекта Джираван Кумсао, такая технология отражает более экологичный подход к захоронению. Впрочем, основное производство компании пока ориентировано на гробы для домашних животных.

