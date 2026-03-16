«Долина дронов» появится в Польше

Defence24: на юге Польши создается первая в ЕС «Долина дронов»

Первый в Евросоюзе центр исследований и испытаний беспилотных систем («Долина дронов») создается на юге-востоке Польши. Об этом сообщило издание Defence24, передает РИА Новости.

Проект, создаеваемый по инициативе властей Подкарпатского воеводства, должен стать одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе. Его стоимость — около 135 млн злотых (окол 36 млн долларов). Финансирование со стороны ЕС оценивается в €8–10 млн. Завершить строительство планируют к 2029 году.

В создании центра принимают участие эксперты, работавшие над «Долиной дронов» в штате Невада, США.

На территории площадью около 13 гектаров планируют построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами. В этом центре будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

Ранее Польша на три месяца закрыла воздушное пространство.