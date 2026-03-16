В бундестаге назвали нереалистичным вступление Украины в ЕС в 2027 году

План по принятию Украины в Евросоюз к 2027 году является нереалистичным. Об этом изданию Euractiv рассказал председатель комитета по вопросам ЕС немецкого Бундестага Антон Хофрайтер.

По его словам, попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС не увенчаются успехом.

«Идея Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС к 2027 году нереалистична», — сказал он.

Хофрайтер отметил, что недавно фон дер Ляйен созвала послов государств-членов ЕС, чтобы оценить реакцию общественности на планы по ускоренному приему новых государств в ЕС с ограничениями.

«То, как она подготовила и осуществила это, не принесло никакой пользы. Любой, кто делает что-то подобное, должен сначала провести большое количество индивидуальных обсуждений, чтобы выяснить, что вообще возможно как для правительств, так и для парламентов», – сказал Хофрайтер.

Также он почеркнул, что сейчас «существует разрыв» между тем, что предлагает фон дер Ляйен, и тем, что она «в конечном итоге может сделать». Хофрайтер отметил, что глава Еврокомиссии «недостаточно вовлекает своих коллег» и плохо координирует свои действия. В итоге это «скорее воспринимается государствами-членами как признак слабости», подчеркнул он.

В недавнем интервью «РБК-Украина» вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка рассказал, что Украина может подписать договор о вступлении в Евросоюз в 2027 году, однако процесс ратификации договора может продлиться «очень долго». Он также отметил, что Украина может присоединиться к ЕС без первоначального доступа ко всем его механизмам и структурам.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что в 2026 году Киев будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 года государство якобы будет готово стать членом союза. При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос говорила, что в 2027 году Украина не сможет присоединиться к союзу из-за правил, существующих в блоке.

Ранее в бундестаге назвали Украину «коррупционной трясиной».