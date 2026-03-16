Бывший муж Лерчек впервые высказался о ее болезни: «Детям сказали»

Блогер Чекалин признался, что не общается с больной раком Лерчек

Блогер Артем Чекалин (Артемчек) впервые высказался о болезни своей экс-супруги Валерии Чекалиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам Чекалина, сейчас он не общается с бывшей женой. На вопрос о помощи Валерии мужчина заявил, что ее друзья и семья сейчас делают все, что в их силах, чтобы помочь ей.

Также блогер добавил, что трое рожденных в браке с Валерией детей сейчас живут с ним.

«Да, сказали», — отреагировал он на вопрос о том, знают ли дети об обнаруженном у матери раке желудка.

В марте Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам возлюбленного Чекалиной Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек не смогла поехать на химиотерапию в Китай.