Израиль начал масштабную серию ударов по правительственным объектам в Иране

ЦАХАЛ заявил о начале масштабных ударов по гособъектам в трех городах Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что начала серию масштабных ударов по правительственным объектам в трех городах Ирана.

«Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.