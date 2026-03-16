В Екатеринбурге мать пять дней жила с мертвым сыном в шкафу

Е1: в Екатеринбурге мать обнаружила в шкафу тело младшего сына, убитого старшим
В Екатеринбурге мать жила в квартире с убитым сыном пять дней. Об этом стало известно E1.

По данным источника, на прошлой неделе 37-летний екатеринбуржец убил своего 33-летнего брата во время ссоры и спрятал тело в шкафу мастерской в квартире их матери на улице Мира.

Женщина пять дней искала пропавшего младшего сына, но не заходила в комнату братьев. Потом она почувствовала запах, открыла шкаф и обнаружила тело.

Его старший брат, живший отдельно на улице Академической, скрылся. СК объявил его в розыск по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ). Официальных комментариев от ведомства не поступало. Ведется следствие.

