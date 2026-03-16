Обломки БПЛА упали около стелы на Майдане в Киеве

БПЛА ударил по памятнику Независимости в центре Киева

Обломки беспилотника упали Обломки рядом с монументом Независимости в центре Киева. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как рядом со стелой дымятся обломки дрона. Другой информации издание не приводит.

Утром 16 марта сообщалось о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

В ночь на 14 марта Вооруженные силы России нанесли комбинированные удары по территории Украины.

Отмечается,что основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС. Киевская область оказалась частично обесточена. В самом Киеве начались сильные пожары.

Тогда же координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале рассказал, что ударам подверглась граничащая с Курской областью Сумская область Украины. В районе Сум произошла серия мощных взрывов. В то же время фиксировались удары по портовому направлению юга и промышленному узлу Кривого Рога.

