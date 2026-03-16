В ключевом порте ОАЭ Фуджейра начался пожар

Промышленный район эмирата Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где расположены нефтяные предприятия, подвергся атаке беспилотника, в результате чего возник пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в соцсети X.

Отмечается, что сотрудники профильных служб уже приступили к тушению огня. Сведений о возможныъ пострадавших не приводится.

Утром 16 марта американское агентство Bloomberg сообщило, что порт Фуджейра подвергся атаке, что привело к приостановке отгрузки нефти.

Фуджейра является крупным центром по перегрузке нефти и топлива. Порт имеет весомое значение как для самих ОАЭ, так и для мирового рынка благодаря своему расположению за пределами Ормузского пролива, который был практически закрыт из-за войны на Ближнем Востоке. Порт расположен в конце трубопровода, протягивающегося до основных месторождений нефти в Абу-Даби.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.