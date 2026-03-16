У Марины Хлебниковой нашли опухоль в лице

У российской певицы Марины Хлебниковой нашли опухоль в лице. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у 60-летней Хлебниковой обнаружили доброкачественное образование на нижней челюсти.

112 уточняет, что певице предстоит сложная операция, без которой ей грозят нарушение симметрии лица, деформация челюсти, а также проблемы с зубами.

В ноябре концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о повышенной хрупкости костей артистки. Он отметил, что это не первый «вброс», который делает издание, распространяющее информацию о проблемах со здоровьем Хлебниковой.

Концертный директор уверил, что певица чувствует себя хорошо и не испытывает трудностей при работе.

Ранее Марина Хлебникова объяснила смысл песни «Чашка кофию».