Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

У Марины Хлебниковой нашли опухоль в лице

Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

У российской певицы Марины Хлебниковой нашли опухоль в лице. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у 60-летней Хлебниковой обнаружили доброкачественное образование на нижней челюсти.

112 уточняет, что певице предстоит сложная операция, без которой ей грозят нарушение симметрии лица, деформация челюсти, а также проблемы с зубами.

В ноябре концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о повышенной хрупкости костей артистки. Он отметил, что это не первый «вброс», который делает издание, распространяющее информацию о проблемах со здоровьем Хлебниковой.

Концертный директор уверил, что певица чувствует себя хорошо и не испытывает трудностей при работе.

Ранее Марина Хлебникова объяснила смысл песни «Чашка кофию».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!