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Политика

Военная операция на Украине. День 363-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 363-й день

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ и танк Т-90М «Прорыв» на позициях в южном секторе спецоперации

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ и танк Т-90М «Прорыв» на позициях в южном секторе спецоперации

Алексей Майшев/РИА Новости
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что для установления прочного мира на всем Евроатлантическом пространстве Украине нужно стать членом ЕС и НАТО, а России измениться. Совет ЕС утвердил продление санкций против России до 24 февраля 2024 года. Экс-президент США Трамп заявил, что в случае переизбрания он «в ту же ночь» позвонит Путину и Зеленскому и за сутки разрешит конфликт на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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11:24

Владимир Путин начнет свое обращение в 12:00 в Гостином дворе в Москве.

11:19

Шансы на переговоры по Украине невысоки, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

11:10

11:03

16 марта прошлого года в ходе боевых действий в Мариуполе ДНР было разрушено здание драмтеатра.

Сейчас Мариупольский драмтеатр временно работает в бывшем Дворце пионеров. Завершение реконструкции здания театра и открытие главной сцены запланировано на конец 2024 года.

10:58

В польском МИДе заявили, что власти страны готовы полностью перекрыть движение через границу с Белоруссией, если того потребуют соображения безопасности — РИА Новости.

20 февраля агентство PAP сообщало, что Польша ограничивает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией.

10:48

Отправка итальянских боевых самолетов Украине практически невозможна, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни — РИА Новости.

После того, как западные страны согласились поставлять украинским военным танки, Киев стал требовать от союзников военной помощи в виде авиации.

10:39

10:24

Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин обвинила украинского президента Владимира Зеленского в оскорблении американского коллеги Джо Байдена, который 20 февраля прибыл в Киев:

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно».

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года

Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
10:17

10:11

10:01

Глава ЦРУ Уильям Бернс в январе этого года предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что военная помощь может начать сокращаться, поэтому Киеву стоит как можно быстрее добиться результатов на поле боя — европейская газета Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

Как отмечает издание, предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что палата конгресса США вскоре сократит поддержку Украины и беспокойства Киева по поводу того, что некоторые люди в администрации президента США Джо Байдена будут рады использовать конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи, а также для того, чтобы украинские власти согласились уменьшить свои военные цели.

9:41

9:29

Украина пока получила меньше половины от общего объема средств, которые Запад обязался выделить Киеву в качестве финансовой помощи — британская газета Financial Times.

По данным аналитиков, к декабрю 2022 года Киев получил от западных союзников €31 млрд из €64 млрд без учета военной помощи.

9:20

9:06

8:54

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Западу стоит решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине — телеканал CNN.

Науседа посоветовал союзникам не тратить время впустую и принимать решение как можно быстрее.

Политик добавил, что на встрече в Варшаве намерен обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга» НАТО.

8:40

8:36

Для установления «прочного мира» в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве нужно выполнить два условия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«Украина должна стать членом ЕС и НАТО. Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией», — считает министр.

Ранее он утверждал, что Россия якобы пока не хочет мирных переговоров с Украиной. При этом дипломат призвал ЕС поставить Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм.

8:28

8:24

Экс-глава США Трамп считает, что Соединенным Штатам нужно прекратить тратить миллиарды долларов на военную поддержку Киева.

По его словам, финансирование киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего «каждый день убивают все больше людей».

8:17

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если он будет переизбран, то в ту же ночь позвонит российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и организует встречу по ситуации вокруг Украины.

«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину — и скажу им: «Нам надо встретиться». Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Мы заключим соглашение в течение 24 часов», — уверен политик.

8:12

8:09

ЕС утвердил продление санкций против России до 24 февраля 2024 года.

Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, сейчас в «черном» списке 1386 физических лица и 171 компания.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий, связанных со спецоперацией. Сегодня 363-й день.

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