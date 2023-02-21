Военная операция на Украине. День 363-й

16 марта прошлого года в ходе боевых действий в Мариуполе ДНР было разрушено здание драмтеатра.
Сейчас Мариупольский драмтеатр временно работает в бывшем Дворце пионеров. Завершение реконструкции здания театра и открытие главной сцены запланировано на конец 2024 года.
В польском МИДе заявили, что власти страны готовы полностью перекрыть движение через границу с Белоруссией, если того потребуют соображения безопасности — РИА Новости.
20 февраля агентство PAP сообщало, что Польша ограничивает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией.
Отправка итальянских боевых самолетов Украине практически невозможна, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни — РИА Новости.
После того, как западные страны согласились поставлять украинским военным танки, Киев стал требовать от союзников военной помощи в виде авиации.
Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин обвинила украинского президента Владимира Зеленского в оскорблении американского коллеги Джо Байдена, который 20 февраля прибыл в Киев:
«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно».
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 годаUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Глава ЦРУ Уильям Бернс в январе этого года предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что военная помощь может начать сокращаться, поэтому Киеву стоит как можно быстрее добиться результатов на поле боя — европейская газета Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.
Как отмечает издание, предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что палата конгресса США вскоре сократит поддержку Украины и беспокойства Киева по поводу того, что некоторые люди в администрации президента США Джо Байдена будут рады использовать конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи, а также для того, чтобы украинские власти согласились уменьшить свои военные цели.
Украина пока получила меньше половины от общего объема средств, которые Запад обязался выделить Киеву в качестве финансовой помощи — британская газета Financial Times.
По данным аналитиков, к декабрю 2022 года Киев получил от западных союзников €31 млрд из €64 млрд без учета военной помощи.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Западу стоит решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине — телеканал CNN.
Науседа посоветовал союзникам не тратить время впустую и принимать решение как можно быстрее.
Политик добавил, что на встрече в Варшаве намерен обсудить с президентом США Джо Байденом безопасность республики и «особенно безопасность восточного фланга» НАТО.
Для установления «прочного мира» в Восточной Европе и на всем Евроатлантическом пространстве нужно выполнить два условия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
«Украина должна стать членом ЕС и НАТО. Россия должна измениться. И наиболее интригующие дебаты предстоят о том, что делать с Россией», — считает министр.
Ранее он утверждал, что Россия якобы пока не хочет мирных переговоров с Украиной. При этом дипломат призвал ЕС поставить Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм.
Экс-глава США Трамп считает, что Соединенным Штатам нужно прекратить тратить миллиарды долларов на военную поддержку Киева.
По его словам, финансирование киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего «каждый день убивают все больше людей».
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если он будет переизбран, то в ту же ночь позвонит российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и организует встречу по ситуации вокруг Украины.
«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину — и скажу им: «Нам надо встретиться». Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Мы заключим соглашение в течение 24 часов», — уверен политик.
ЕС утвердил продление санкций против России до 24 февраля 2024 года.
Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, сейчас в «черном» списке 1386 физических лица и 171 компания.