Военная операция на Украине. День 363-й

10:58

В польском МИДе заявили, что власти страны готовы полностью перекрыть движение через границу с Белоруссией, если того потребуют соображения безопасности — РИА Новости.

20 февраля агентство PAP сообщало, что Польша ограничивает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией.