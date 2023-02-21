Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн

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⚡️Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Повторю, не выходит, а приостанавливает. Но прежде чем вернуться, мы должны понять, на что претендуют Франция и Великобритания, как мы будем оценивать их потенциал», — уточнил он.



Политик добавил, что Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям. Он заверил, что «первыми мы этого делать не будем», но «если США проведут испытания, то и мы проведем».

Ни одна из стран, у которой официально есть ядерное оружие, не проводила ядерных испытаний с 1996 года.