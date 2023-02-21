Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн

В «РИА Новости» подсчитали, что зал в ходе послания аплодировал Путину 53 раза, стоя — 4 раза.
⚡️Президент завершает свое выступление. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один сплоченный народ, мы уверены в своих силах, правда — за нами, говорит российский лидер перед уходом со сцены. Звучит гимн России.
У РФ есть информация о том, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, предупредил Путин.
⚡️Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Повторю, не выходит, а приостанавливает. Но прежде чем вернуться, мы должны понять, на что претендуют Франция и Великобритания, как мы будем оценивать их потенциал», — уточнил он.
Политик добавил, что Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям. Он заверил, что «первыми мы этого делать не будем», но «если США проведут испытания, то и мы проведем».
Ни одна из стран, у которой официально есть ядерное оружие, не проводила ядерных испытаний с 1996 года.
Недопустимо, что США стали перекраивать мировое устройство с учетом только своих интересов — Путин
❗️Путин обвинил Запад в попытках нанести удар по базам российской авиации. Президент констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона деградировали и «это целиком и полностью заслуга США».
⚡️Путин сообщил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.
Президент предложил распространить маткапитал на детей в новых регионах РФ, которые родились после 2007 года. С 1 февраля он проиндексирован на 11,9%.
❗️Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах, срок обучения составит от 4 до 6 лет в зависимости от программы подготовки. Магистратура сохранится, но по узким специализациям. Дя студентов, которые сейчас учатся в вузах, ничего не изменится, они продолжат обучение в бакалавриате или магистратуре и получат легитимные дипломы.
Те, кто родился в Донбассе и в Новороссии и сражался за них, должны стать опорой развития новых регионов России, подчеркнул Путин. «Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — сказал он.
Президентские выборы 2024 пройдут в строгом соответствии с законом, заверил Путин. То же самое касается выборов и местных, и региональных органов власти в сентябре этого года.
Президент подчеркнул, что российские капиталы должны работать на страну, и обратился к бизнесу: Вкладываете в Россию, запускайте здесь новые проекты, вы сильные люди, а государство и общество вас поддержат.
Никто из простых россиян не пожалел тех, кто заработал деньги в России и потерял свои активы за рубежом, лишился яхт и дворцов, считает Путин. «А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь», — добавил он, констатировав, что «образ Запада как тихой гавани» оказался «лишь призраком».
«У каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами. Это право любого человека. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно», — сказал политик.
После распада ССРР примером для России во многом служили западные страны, отметил президент. И казалось достаточным просто «копировать их модели». В результате, по его словам, наша экономика оказалась ориентированной на Запад, в первую очередь став источником сырья. Бизнес был нацелен на извлечение прибыли, «причем быстрой и легкой», и мало кто «задумывался над тем, чтобы вкладывать вдолгую». «Чтобы сломать эту тенденцию, потребовались годы», — резюмировал российский лидер.
❗️Путин призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве: «Перегибать палку ни к чему».
Президент перешел к обсуждению успехов банковского сектора. По его словам, российские банки работают стабильно и устойчиво и имеют запас прочности. А благодаря сильному платежному балансу России не нужно «занимать за рубежом, кланяться и клянчить».
Система налогообложения должна быть целостной, но востребован и творческий подход, заявил Путин. «Начиная с этого года российские компании могут уменьшить налог на прибыль, если покупают продукцию российских IT-компаний. Предлагаю создать перечень такого оборудования», — обратился он к членам правительства. «Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять, частично разделяю это, но творческий подход в данном случае востребован», — добавил глава государства.
Путин предложил продолжить программу бесплатной газификации и распространить ее на социальные объекты.
Путин — об успехах аграриев: «Российские аграрии собрали рекордный урожай. До 30 июня мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10 лет назад это казалось сказкой».
❗️Это время не только вызовов, но и возможностей, и от того, как мы ими воспользуемся, зависит наше будущее, сказал Путин. «Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к условиям. Задача — вывести экономику на новые рубежи», — отметил он.
«В прошлом году спад отмечался только во втором квартале. В третьем и четвертом вышли на рост», — указал глава государства.
Мы фактически вышли на новый цикл экономики, его модель и структура обретают кардинально новый характер, что позволит раскрыть потенциал РФ во многих областях — Путин
У нас есть все, чтобы и безопасность обеспечить, и уверенное развитие страны, сказал Путин, отметив, что «мы не должны повторять ошибки прошлого» и «не должны разрушать собственную экономику».
Президент перешел к теме санкций. Запад развернул против России экономический фронт, но нигде ничего не добился, подчеркнул Путин. Согласно последним данным, ВВП в 2022 году снизился только на 2,1%, хотя прогнозы были гораздо хуже. «Экономика России преодолела возникшие риски», — констатировал он.
❗️Будем активно внедрять технологии, повышающие боеготовность армии и флота, увеличиваются темпы производства и внедрения технологий — Путин
Реальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, бесценен и должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению армии — Путин
Всем военнослужащим, принимающим участие в СВО, будет предоставляться отпуск на 14 дней каждые полгода. «Чтобы у каждого из бойцов была возможность навестить семьи», — подчеркнул Путин.
Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой, необходимо создать фонд помощи семьям погибших и ветеранам спецоперации, заявил Путин. Структуры фонда уже в этом году должны быть развернуты по всей стране. За каждым участником боевых действий должен быть закреплен свой личный координатор.
Путин обратился к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: «Вы сами определили свое будущее, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей родиной». На этих словах присутствующие в зале встают и аплодируют.
Путин: Те, кто встал на путь предательства России, должны понести ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, как киевский режим.
Наш многонациональный народ занял принципиальную позицию в отношении СВО, и в этой поддержке проявился настоящий патриотизм, отметил Путин.
Политик подчеркнул, что Запад «поощряет педофилов» и «продвигает гендерно-нейтрального бога». «Западные элиты сходят с ума, но мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения», — сказал он.
Путин возложил ответственность за разжигание украинского конфликта на западные элиты: «Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ по сути чужой. Сегодняшний украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину против России и как таран, и как полигон».
Недавно одной из бригад Украины присвоили название «Эдельвейс», на боевую технику наносится символика Вермахта, указал президент. Но Запад этого «не замечает», потому что им «все равно, на кого делать ставку» — лишь бы выступали против России.
Страны Запада специально стали делать из Украины «антиРоссию» и поддержали госпереворот 2014 года — Путин
Никто на Западе не считается с людскими жертвами, поскольку на кону стоят триллионы долларов — Путин
Когда мы получили отказ Запада подписать гарантии безопасности, мы осознали, что все готово для очередной карательной акции Киева в Донбассе — Путин
Ни у одной страны мира нет такого количества военных баз по всему миру, как у Соединенных Штатов, они «натыканы» по всему миру — Путин
Страны Запада играли краплеными картами, понятие чести не для них, привыкли «плевать» на весь мир — Путин
Мы делали все возможное для урегулирования ситуации мирным путем, но страны Запада вели разговоры о поставках оружия на Укриану еще до начала спецоперации — Путин
Донбасс с 2014 года боролся за право говорить на родном языке, верил и ждал, что Россия придет на помощь — Путин
Завтра, 22 февраля, должно пройти пленарное заседание Госдумы. Кроме того, по данным источников РБК, в Лужниках в этот день запланирован митинг-концерт, в котором примет участие и президент.
Представителей СМИ из недружественных государств в зал не пустили, но они могут следить за происходящим по телевизору.
На церемонию оглашения послания главы государства были приглашены около 1400 человек — депутаты, сенаторы, министры, губернаторский корпус, представители основных конфессий. Кроме того, в этом году на мероприятии будут присутствовать участники военной операции.
Первое послание Федеральному собранию состоялось в 1994 году. Последний раз мероприятие проходило в апреле 2021-го. Тогда главной темой была пандемия короновируса и ее последствия для экономики.
Как сообщают в Кремле, послание займет около часа. Большая его часть будет посвящена «оценке причин и неизбежности» военной операции на Украине.
В связи с предстоящим выступлением Путина с нуля часов в Москве частично перекрыли движение транспорта. В частности, закрыты участки от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от Ильинки до Варварки в районе дома пять по Красной площади, парковаться там тоже нельзя.