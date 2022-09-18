Военная операция РФ на Украине. День 207-й

08:10

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна «уступить» часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше — ТАСС.

«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других государств», — сказал Марга.