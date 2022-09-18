Политика

Военная операция РФ на Украине. День 207-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 207-й день

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Сергей Бобылев/ТАСС
Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна «уступить» часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. В Австралии заявили, что не планируют запрещать въезд в страну российским туристам. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что демократическая партия США и ее представители являются распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:48

Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».

08:45

По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны республики — РИА «Новости».

08:22

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что отношение к пленным украинским бойцам в регионе достойное — ТАСС.

08:21

Мэр Донецка сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле со стороны ВСУ. Еще один человек получил ранения — ТАСС.

08:20

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской народной республике возросло до двух, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — РИА «Новости».

08:19

Греция, отправляя оружие Украине, становится частью кризиса вокруг этой страны, считает лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас — ТАСС.

08:18

Глава ДНР Денис Пушилин поручил правительству республики в срок до трех дней принять меры для ликвидации дефицита топлива и организовать для этого круглосуточную транспортировку горючего на заправки — ТАСС.

08:17

08:15

Вооруженные силы Украины обстреляли поздно вечером 17 сентября Донецк и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — ТАСС.

08:13

Демократическая партия США и ее представители являются распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России, заявил бывший президент США Дональд Трамп — ТАСС.

08:10

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна «уступить» часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше — ТАСС.

«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других государств», — сказал Марга.

08:08

Власти Австралии не планируют ограничивать россиянам въезд в страну, заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз — ТАСС.

08:05

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в Луганской народной республике, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — РИА «Новости».

08:03

Российские силовики в субботу вечером нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление — ТАСС.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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