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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 183-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 183-й день

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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ в Мариуполе

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ в Мариуполе

Владимир Гердо/ТАСС
В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. Заявление с осуждением спецоперации РФ на Украине поддержали 54 члена ООН. Новый пакет американской военной помощи Киеву призван продемонстрировать России, что она не сможет продержаться дольше Запада в нынешнем противостоянии с ним, заявил заместитель министра обороны США Колин Кол. По его словам, в Пентагоне также рассматривают возможность поставок Киеву истребителей, но окончательное решение пока не принято. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европа потеряет по меньшей мере €21 млрд, если россиянам перестанут выдавать визы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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Вверху самая последняя запись С конца
09:31

09:23

Украинские силовики за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике — ТАСС.

09:18

В Горловке приостановили движение троллейбусов из-за обстрела со стороны ВСУ — ТАСС.

09:14

09:13

Англоязычные инструкторы близ Артемовска готовят к боям штурмовую роту ВСУ, утверждают в ЛНР — ТАСС.

09:12

Координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Тимон Греммельс заявил газете «Известия», что проект «Северный поток – 2», возможно, не заработает никогда.

«Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за действий России на Украине, а возможно, не заработает никогда», — сказал он. Политик добавил, что в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже трубопровода.

09:10

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг выделил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение полугода.

09:07

США выделят оставшиеся $1,5 млрд военной помощи Киеву к концу сентября, пишет Politico.

09:05

Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 19 тыс. жителей Донбасса — ТАСС.

По последним данным ООН, с начала российской спецоперации 18,3 млн украинцев покинули свои дома, 10,6 млн из них были вынуждены уехать из страны, став беженцами.

09:03

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.

09:02

США считают важным добиться того, чтобы Россия «заплатила за свои действия» на Украине такую цену, которая бы превысила все возможные выгоды от спецоперации. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

08:55

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа по меньшей мере потеряет €21 млрд в случае, если гражданам России перестанут выдавать визы.

08:52

Компания Bookmate Limited может покинуть российский рынок, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

08:51

В ДНР сообщили о гибели мужчины под Ясиноватой в результате обстрела ВСУ — ТАСС.

08:49

Мирный житель получил ранения в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.

08:40

В ДНР сообщили о гибели четырех мирных жителей за сутки от ударов ВСУ — ТАСС.

08:37

Число мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.

08:35

Канада собирается вернуть Германии пять турбин, используемых в газопроводе «Северный поток». «Это решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия», — рассказала глава МИД Канады Мелани Жоли.

08:33

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко разработал законопроект, предполагающий отмену НДС для организаций и компаний, которые оказывают гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, пишет газета «Известия».

08:32

Разведчики ЛНР ликвидировали долговременную огневую точку ВСУ под Соледаром, сообщает РИА «Новости».

08:30

«Ромир»: расходы россиян выросли

Средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 536 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 9,5%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 0,6%. Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 7,5%, говорится в исследовании.

08:27

Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

08:26

Латвия поддерживает инициативу некоторых стран по ограничению въезда граждан РФ в Европу, заявил президент республики Эгилс Левитс.

Он отметил, что власти страны обсуждают политику в отношении выдачи виз и оформления ВНЖ россиянам. «С начала войны на Украине мы и так перестали выдавать шенген гражданам РФ, теперь же отменяется автоматическое продление вида на жительство», – сообщил глава государства.

08:20

08:17

Индия готова отправить на Украину 12-ю партию гуманитарной помощи по специальному запросу Киева — ТАСС.

08:16

08:15

08:14

08:13

08:12

08:11

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и уведомит об этом российского оператора до конца августа, пишет газета Nikkei.

08:10

08:09

Мирная жительница погибла, ее двое детей получили ранения в результате обстрела Горловки — ТАСС.

08:08

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив одну ракету по городу Ровеньки из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в представительстве республики. В результате обстрела погиб один мирный житель.

08:07

08:06

Подразделения ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Горловку из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, всего выпущено 12 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его данным, в 06:00 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Через 10 минут украинская армия выпустила еще семь снарядов по Центрально-Городскому району, передает ТАСС.

08:05

Обвинения со стороны США в адрес РФ по поводу проведения трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе безосновательны, утверждают в российском посольстве в Вашингтоне — ТАСС.

08:04

Власти США считают нелегитимным проведение трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе — ТАСС.

08:03

Возможное решение ЕС о развертывании тренировочной миссии для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией, считает французский депутат Европарламента, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани — ТАСС.

08:02

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Киеву истребителей, однако окончательное решение пока не принято — ТАСС.

08:01

Новый пакет американской военной помощи Киеву призван в том числе продемонстрировать России, что она, по мнению администрации США, не сможет продержаться дольше Запада в нынешнем противостоянии с ним. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 183-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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