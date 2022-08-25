«Пришлось начать производство для Украины»: МИД Германии сообщил о дефиците вооружений

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что собственные войска Германии недостаточно оснащены, поэтому немецкие поставки оружия Украине находятся под угрозой. При этом глава МИД ФРГ не верит в успех мирных переговоров с Россией и пообещала, что ее страна сделает все возможное, чтобы Киев победил.

«Поставки на тонкой грани»

Анналена Бербок рассказала в интервью телеканалу ZDF, как оценивает минувшие шесть месяцев военной спецоперации России на Украине, а также объяснила, почему она отвергает идею начала мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, пока не ясно, сможет ли Украина победить. Но Бербок пообещала, что в Германии «сделают для этого все», так как «Украина уже шесть месяцев борется за свою свободу, за свою страну, за мир и европейский миропорядок».

«Немецкие поставки оружия находятся на тонкой грани <…> К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала глава МИД ФРГ.

Она считает, что День независимости Украины, который страна отметила 24 августа – «тревожный звонок» для рассмотрения вопроса о том, как еще можно помочь Киеву. Однако из-за недостаточного оснащения собственных войск в Германии не уверены, что и дальше смогут поставлять Украине вооружения.

«С украинской точки зрения, конечно, лучше делать поставки вчера, чем сегодня. Однако Германия также должна думать в среднесрочной перспективе. Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины», — пояснила Бербок.

«Мы не слушали наших друзей»

Комментируя «потерю доверия к внешней политике Германии со стороны восточноевропейских и балтийских стран-партнеров», Бербок признала, что «было разбито много фарфора».

«Придерживаясь «Северного потока — 2», мы не прислушались к опасениям наших балтийских и восточноевропейских друзей», — заявила дипломат.

Как отмечает ZDF, партия Бербок «уже подвергла проект газопровода критике и предостерегла от чрезмерной зависимости от российской энергетики».

Глава МИД Германии добавила, что отношения между ФРГ и союзниками также «спотыкаются» во время дискуссий об обмене тяжелыми вооружениями с восточноевропейскими странами. По ее мнению, «в целом поставка тяжелого вооружения шла нерешительно»: в начале спецоперации правительства некоторых стран полностью исключили возможность поставки оружия на Украину.

«Теперь осенью нужны дополнительные и быстрые поставки, чтобы украинцы могли защищаться. В то же время надо быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году. В ближайшие недели Германия поставит Украине ЗРК Iris-T. Другие системы должны появиться в следующем году», — заявила Бербок.

Она также уверена, что «безумный план» Путина «пока не сработал», так как спецоперация длится уже шесть месяцев. По мнению главы МИД Германии, у российских властей был план, согласно которому Украина должна была быть «захвачена», а ее правительство и президент Владимир Зеленский «свергнуты» «за несколько дней».

«Бербок по-прежнему считает, что переговоры с российским правительством о прекращении войны неверны. По ее мнению, к 24 февраля «было сделано все, чтобы дипломатическим путем предотвратить войну». Но президент России решил сорвать эти мирные переговоры», — сообщили авторы статьи.

Немецкие поставки вооружений

21 июня власти Германии впервые опубликовали список предоставленного Киеву оружия, а также план дальнейших поставок. Правительство ФРГ заявило о намерении передать Украине в том числе 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T и реактивные системы залпового огня MARS.

Официальные лица России неоднократно призывали западные страны прекратить накачивать Киев оружием. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что, поставляя вооружение на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией. Глава МИД России подчеркивал, что западное вооружение на Украине будет законной целью для российских военных.

Еще 8 июня канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации Североатлантического альянса и России. По словам канцлера, в вопросе поставок вооружения страна «действует в согласовании с союзниками».