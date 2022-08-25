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Армия

«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»

Генерал Шпак рассказал, чем опасны мины ПФМ-1 «Лепесток»

Мину ПФМ-1 «Лепесток» показал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. Москва призвала расследовать применение этих мин подразделениями ВСУ на территории ДНР и ЛНР. Как работает «Лепесток» и почему он опасен – в материале «Газеты.Ru».

Мина ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) была разработана еще в 1975 году и является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth («Зуб дракона») получившей прозвище «отрыватель ног» и широко применявшейся во Вьетнаме. Особенность этой мины в том, что она не убивает, а калечит человека. В итоге транспортировка раненного лишает возможности вести боевые действия еще нескольких солдат.

Советский «Лепесток» был апробирован в Афганистане, где активно применялся на первом этапе советско-афганской войны для перекрытия ущелий и участков границы с Пакистаном.

«Советские конструкторы особо не заморачивались. ПФМ-1 – это один в один BLU-43/B. Одинаковая форма, принцип действия, цвет, – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов. – Я держал уже обезвреженные мины в руках, советскую и американскую. Их не различить. Мина известна в армейских кругах ещё по названию «лягушка» – по форме и зеленому цвету она напоминает этих земноводных».

Мина ПФМ-1 весит 80 г, масса жидкого взрывчатого вещества – 37 г, габариты 12 на 6,5 см. Обнаружить ее в траве достаточно сложно, особенно если она легла на ребро и видится как обычный кусок пластика. Нажатия в 5-20 кг. достаточно, чтобы сработал механизм взрывания.

Россия в 1997 году производство «Лепестков», в том числе с функцией самоликвидации, прекратила.

«Лепестки» были запрещены к применению и наращиванию запасовпо Оттавскому договору от 1999 года. И Москва, и Киев подписали этот договор. По данным из открытых источников, в распоряжении ВСУ осталось около 3,5 млн таких мин. Сколько их осталось у ВС РФ и остались ли они вообще – неизвестно.

«Тема выставления минных полей в Афганистане была чревата для советских войск тем, что можно было подорваться на своих же фугасах, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ, в Афганистане – командир десантного полка, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак. – Саперные подразделения имели подробные карты предыдущих минирований, буквально по квадратам, и снимали то, что выставили соседи. С «лягушками» было сложнее, их забрасывали сотнями, которые полностью обнаружить было практически невозможно. Поэтому главным правилом на боевых действиях была необходимость смотреть под ноги. Впоследствии появились «Лепестки» с самоликвидаторами – засыпали ими ущелья, а потом через несколько дней они подорвались. Случаи подрывов советских солдат на таких минах были единичными».

Особенность «Лепестков» заключается в способе их установки, который могут осуществлять как штурмовики Су-25, так и снаряды различных артиллерийских систем, которые могут накрыть площадь одного гектара 64 минами, которые ложатся в хаотичном порядке из-за свободного планирования и отклониться от цели на 100-200 метров.

«Во время войны 2008 года с Грузией мины подобного класса не применялись, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв. – У нас была наступательная операция и не было необходимости для установки минных полей. Во время первой кампании в Чечне они локально использовались для блокирования ущелий, но были ликвидированы и угрозы местному населению не представляли».

Мины «Лепесток» в последнее время активно применяются на территории ДНР и ЛНР. Независимые наблюдатели и журналисты фиксировали их наличие на улицах Донецка. По данным властей ДНР, от этих мин пострадало свыше 40 человек.

Официальный Киев никак не комментирует применение ПФМ-1. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что «использование противопехотных мин, как и другого оружия, против гражданских лиц неприемлемо ни для одного из участников конфликта».

«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это очень страшное оружие, но справедливости ради надо признать, что и СССР «Лепестки», и США мины Dragontooth применяли все-таки на поле боя – в ущельях или джунглях, чтобы блокировать перемещение противника. В ДНР и ЛНР ситуация совершенно иная. Эти мины, которые запрещено применять сегодня даже против солдат, появляются на улицах городов. И страдают от этого гражданские лица. Что, конечно, неприемлемо», – рассказал «Газете.Ru» Андрей Мягков, правозащитник из Донецка.

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