Военная операция РФ на Украине. День 178-й

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Россия считает, что банкам нужно поэтапно переходить с системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления инструменты передачи финансовых данных. То есть на развивающуюся Систему передачи финансовых сообщений Банка России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в разговоре с ТАСС.

«Это вынужденное, но совершенно естественное решение в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей».

По его словам, не только Россия заинтересована в появлении независимой от переменчивого настроения стран Запада международной платежной инфраструктуры. Панкин утверждает, что таких стран «отнюдь не мало».