Власти Запорожской области сообщили, что из-за обстрелов украинских военных в городе Васильевка повреждены 500 зданий — ТАСС. Так, например, полностью разрушены отделения реанимации и хирургии в больнице.
Россия считает, что банкам нужно поэтапно переходить с системы межбанковских платежей SWIFT на защищенные от внешнего давления инструменты передачи финансовых данных. То есть на развивающуюся Систему передачи финансовых сообщений Банка России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в разговоре с ТАСС.
«Это вынужденное, но совершенно естественное решение в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей».
По его словам, не только Россия заинтересована в появлении независимой от переменчивого настроения стран Запада международной платежной инфраструктуры. Панкин утверждает, что таких стран «отнюдь не мало».
Из украинского порта Черноморск вышли судно Zumrut Ana, который направляется в Венецию с 6,3 тыс. т подсолнечного масла, а также сухогруз Ocean. Он доставит 25 тыс. тонн пшеницы в порт Мармара вблизи Стамбула. Об этом сообщило Минобороны Турции.
США разрабатывают средства борьбы с гиперзвуковым оружием, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами».
Американские специалисты также занимаются разработкой собственных гиперзвуковых вооружений.
Хикс уверена, что можно говорить «о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам».
Москва договаривается с Египтом, КНР, Таиландом и другими странами об использовании карты «Мир». Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
«Ведем активную работу в этом направлении. <…> На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами».
Он подчеркнул, что блокировка международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования российских карт.