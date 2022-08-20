«Мы верим в контакты между людьми». Власти Кипра вступились за русские общины

Запрет выдачи виз россиянам противоречит принципам свободного передвижения по ЕС, указал постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу. По его словам, аналогичной позиции придерживаются Германия и Греция. Он также подтвердил сообщения о повышенном интересе российских, белорусских и украинских предпринимателей к переносу своего бизнеса на Кипр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу заявил, что запрет выдачи туристических виз россиянам может нанести ущерб русским общинам, проживающим на территории ЕС. Об этом в субботу, 20 августа, пишет газета Cyprus Mail.

«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», — отметил чиновник.

Ожидается, что соответствующее предложение будет выдвинуто странами Балтии на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза в Праге, которая состоится 30-31 августа.

«Мы не верим, что такое решение будет иметь какую-то пользу. Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что верим в контакты между людьми», — подчеркнул Корнелиу, добавив, что на острове проживает большая русскоязычная община.

По его словам, аналогичной позиции придерживаются Германия и Греция. «Но нам придется дождаться обсуждения, и мы увидим, каким будет баланс», — сказал он.

«Фактически и Греция, и Кипр разделяют точку зрения канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что санкции должны вводиться в отношении правящих элит России, а не российского народа, поэтому лишить россиян возможности путешествовать было бы избыточной мерой», — передает портал TourDom.ru.

Противоречит принципам свободного передвижения по ЕС

Издание подчеркивает, что предметом дискуссии в Праге могут быть дополнительные меры против РФ, поскольку «пока война в Украине будет продолжаться, будут реакции и предложения по усилению мер, принятых против России». «В этом контексте возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ обсуждается некоторыми нашими партнерами», — констатировал Корнелиу, добавив, что это противоречит принципам свободного передвижения по ЕС.

Кипр сталкивается с «преувеличенной» реакцией на свою позицию касательно России из-за его исторических отношений с РФ, заявил он.

«Тем не менее, наши партнеры признают, что Кипр, несмотря на понесенные им финансовые затраты, поддерживал все решения ЕС в отношении санкций против России», — рассказал постоянный секретарь МИД республики.

Санкции и российский бизнес на Кипре

Корнелиу подтвердил сообщения о повышенном интересе российских, белорусских и украинских предпринимателей, в основном из IT-сектора, к переносу своего бизнеса на Кипр, но отметил, что этот интерес также касается американских и других предприятий, базирующихся в РФ или Белоруссии.

«Мы открыты для любых компаний, которые хотели бы работать на Кипре, в рамках решений ЕС. Поскольку решения, запрещающего перемещение компаний, нет, мы были бы очень рады, если бы эти компании работали на Кипре», — пояснил он, указав на «очень строгие» рамки деятельности этих предприятий.

По его словам, МИД следит за выполнением решений ЕС о санкциях, принятых против России, и при наличии соответствующих вопросов от различных ведомств республики проводит необходимые проверки.

«Главная цель — российская военная машина»

В свою очередь, португальские власти также отрицательно относятся к идее запрета на выдачу виз россиянам для посещения ЕС, заявил представитель МИД страны в беседе с изданием Eco.

«Главной целью санкционного режима должна быть «российская военная машина», но не российский народ», — отметил он.

Напомним, с инициативой запретить россиянам въезд в ЕС выступили официальные лица Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. Ранее сообщалось, что 31 августа главы МИД ЕС рассмотрят возможности сокращения выдачи виз россиянам. Ожидается, что речь пойдет как об изменении Шенгенского кодекса, так и о возможных согласованных действиях стран Евросоюза. Как утверждает источник ТАСС, на первом этапе предполагается создание добровольной системы сокращения числа выдаваемых россиянам туристических виз.

При этом Эстония с 18 августа уже ввела ограничения на въезд граждан РФ.

О том, что выдачу туристических виз россиянам нужно «прервать на уровне Европы», заявлял президент Латвии Эгил Левитс. По его словам, такая мера стала бы дополнительной санкцией против России. Он добавил, что балтийская республика пересмотрит уже выданные Ригой виды на жительство. ВНЖ также перестанут выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство.

С позицией Риги согласился, в частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он считает, что уже выданные россиянам визы нужно сделать недействительными. «Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», — заключил Ландсбергис.

На этом фоне Финляндия планирует значительно снизить количество выдаваемых россиянам виз. В Хельсинки намерены уже с сентября принимать не более 100-200 заявлений в день вместо нынешних 1 тыс. Глава МИД республики Пекка Хаависто рассказал, что ведомство подготовило специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.