«РФ направит документы в ОЗХО». Что случилось с российскими военнослужащими на Запорожье

Украинские власти санкционировали применение отравляющих веществ против российских военнослужащих, утверждают в министерстве обороны РФ. По сообщению ведомства, ряд военных РФ, которые выполняли задачи в Запорожской области Украины, доставлены в госпиталь с признаками отравления.
«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — рассказали в Минобороны в субботу, 20 августа.
Там пояснили, что речь идет об инциденте, имевшем место почти три недели назад, 31 июля. Тогда военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области около Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления.
«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — сообщили в МО РФ.
Отмечается, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, который «однозначно подтвердил наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В».
РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов этих военнослужащих для направления в ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия). «Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — указали в ведомстве.
Инцидент с Сальдо
С учетом полученных доказательств дополнительно расследуется применение боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо.
Напомним, 9 августа Telegram-канал Baza сообщал, что Сальдо, находящийся на лечении в НИИ им. Склифосовского в Москве, пришел в сознание и начал реагировать на врачей.
«Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
При этом из диагноза исчез пункт про «отравление неизвестным веществом».
Теперь официально врачи Склифа подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию», — говорится в публикации.
4 августа сам Сальдо рассказал, что его госпитализировали после обследования, а и.о. назначен председатель правительства региона Сергей Елисеев. Через несколько часов источник в администрации Херсонской области сообщил, что Сальдо находится в среднетяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому.
Baza утверждает, что Сальдо был отравлен украинскими диверсантами, официальные представители Херсонской администрации опровергают это.