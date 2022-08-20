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Армия

«РФ направит документы в ОЗХО». Что случилось с российскими военнослужащими на Запорожье

В Минобороны РФ утверждают, что Киев применил отравляющее вещество против российских военных

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области Украины около Васильевки, 31 июля были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. В их организмах было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны РФ. С учетом полученных доказательств дополнительно расследуется применение боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские власти санкционировали применение отравляющих веществ против российских военнослужащих, утверждают в министерстве обороны РФ. По сообщению ведомства, ряд военных РФ, которые выполняли задачи в Запорожской области Украины, доставлены в госпиталь с признаками отравления.

«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — рассказали в Минобороны в субботу, 20 августа.

Там пояснили, что речь идет об инциденте, имевшем место почти три недели назад, 31 июля. Тогда военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области около Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В», — сообщили в МО РФ.

Отмечается, что специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны РФ (Санкт-Петербург) провели дополнительный анализ, который «однозначно подтвердил наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В».

РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов этих военнослужащих для направления в ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия). «Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — указали в ведомстве.

Инцидент с Сальдо

С учетом полученных доказательств дополнительно расследуется применение боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо.

Напомним, 9 августа Telegram-канал Baza сообщал, что Сальдо, находящийся на лечении в НИИ им. Склифосовского в Москве, пришел в сознание и начал реагировать на врачей.

«Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

При этом из диагноза исчез пункт про «отравление неизвестным веществом».

Теперь официально врачи Склифа подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию», — говорится в публикации.

4 августа сам Сальдо рассказал, что его госпитализировали после обследования, а и.о. назначен председатель правительства региона Сергей Елисеев. Через несколько часов источник в администрации Херсонской области сообщил, что Сальдо находится в среднетяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому.

Baza утверждает, что Сальдо был отравлен украинскими диверсантами, официальные представители Херсонской администрации опровергают это.

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