Общество

Турист с травмой головы вышел на перекур перед рейсом домой и заблудился

SHOT: в Кузбассе турист пошел курить перед рейсом и всю ночь бродил в аэропорту
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области турист с сотрясением мозга заблудился на территории аэропорта после того, как вышел покурить перед ночным рейсом домой в Читу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

44-летний житель Читы отдыхал в Шерегеше. Во время катания на лыжах упал, получив сотрясение мозга. От госпитализации он отказался, так как спешил на самолет. Приехав в аэропорт на ночной рейс, мужчина вышел на перекур и пропал.

Всю ночь турист бродил по территории, а утром добрался до гостиницы. Персонал заметил, что он замерз, растерян и плохо понимает происходящее. Мужчину госпитализировали. Самолет в Читу улетел без него.

До этого турист из Казахстана получил травму во время подъема на гору Эльбрус, ему понадобилась помощь спасателей. Мужчину спускали с высоты в 5100 метров. Пострадавшего передали на базу спасотряда, где его уже передали врачам для оказания необходимой помощи.

Ранее российские туристы получили травмы при падении лифта в отеле Пхукета.

 
