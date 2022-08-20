«Дефицита не произошло». Западные СМИ посмотрели на полки супермаркетов в России

Полки российских супермаркетов хорошо укомплектованы — дефицита, которого опасались некоторые россияне несколько месяцев назад, не произошло, передают корреспонденты телеканала Franceinfo. По их оценкам, российским компаниям удается обойти ограничения. Санкции не достигли ожидаемого эффекта, пишет в свою очередь обозреватель The National Interest. Тем не менее, расходы россиян увеличились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономические санкции и уход многих крупных компаний из России не имели последствий для Москвы, которая продолжает «держаться», утверждает французский телеканал Franceinfo.

«Зайти в супермаркет в Москве — это то же самое, что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки хорошо укомплектованы.

Клиенты могут легко найти французские продукты или бутылки вина из Европы. Дефицита, которого опасались некоторые россияне несколько месяцев назад, не произошло», — констатируют корреспонденты телеканала.

«Есть товары, которые исчезли, но их заменили», — приводятся в сюжете слова одного из россиян.

«Не буду вам врать, там есть все», — указал другой собеседник журналистов.

«Российская экономика, кажется, сопротивляется экономическим санкциям спустя почти полгода после начала войны на Украине. Падение ВВП в этом году составит -4%, а не ожидаемые -8%. Российским компаниям действительно удается обойти ограничения. Механик, например, покупает китайские запчасти вместо обычных французских. Российские авиакомпании собирают детали от других самолетов для ремонта своих», — отмечается в репортаже.

Западные санкции против России не сработали?

На фоне продолжения российской спецоперации на Украине все больше политиков, экспертов и официальных лиц выражают обеспокоенность тем, что западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта, пишет в свою очередь The National Interest.

Согласно данным, опубликованным Росстатом, экономика России во втором квартале сократилась на 4% в годовом исчислении. Падение, хотя и значительное в абсолютном выражении, оказалось не таким резким, как ожидали некоторые наблюдатели.

«Июньские данные свидетельствуют о том, что спад в российской экономике, по-видимому, достиг своего дна, поскольку ситуация в некоторых отраслях стабилизируется»,

— приводит Reuters оценку Сергея Коныгина, экономиста инвестиционного банка «Синара».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в июле, что санкционная стратегия ЕС против России потерпела неудачу.

»ЦБ РФ принял быстрые меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в «щебень», как заявлял в марте президент США Джо Байден, и в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», — утверждает обозреватель NI.

Параллельный импорт и подделки

Несмотря на беспрецедентные макроэкономические шаги Москвы для противостояния санкциям, данные Йельского университета показывают: более 1 тыс. компаний «свернули» свою деятельность в России.

«Хотя вывод финансовых средств из России под руководством Запада кажется ошеломляющим по своим масштабам, реальность на местах гораздо сложнее. Согласно недавнему отчету DW, российские власти успешно реализовали широкий спектр схем «параллельного импорта».

От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки, несмотря на то, что эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок.

Такие товары обычно поступают в Россию путем несанкционированного импорта от организаций, базирующихся в странах бывшего СССР, включая Казахстан, Беларусь и Армению. Москва открыла шлюзы для такой деятельности, сняв ограничения на перепродажу многих видов товаров, закупленных за границей. По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эти сделки, также известные как «продажи на сером рынке», с мая составили $6,5 млрд, и ожидается, что к концу года они достигнут $16 млрд», — говорится в материале.

Автор утверждает, что другие продукты и услуги также по-прежнему доступны благодаря ребрендингу и подделкам.

«McDonald's и Starbucks, которые прекратили свою деятельность в России, были заменены компаниями-преемниками, которые предлагают почти идентичные продукты с похожими брендами. Обычно суды быстро пресекают такие явные попытки подражания, но российская правовая система не настроена с пониманием относиться к патентам и искам западных компаний о нарушении авторских прав в период беспрецедентной враждебности между Россией и Западом», — пишет NI.

«Заморить военную машину голодом»

Обозреватель издания полагает, что самым большим долгосрочным вызовом кампании Запада по оказанию давления на Россию вероятно стал тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. «И Индия, и Китай увеличили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода. Были заслуживающие доверия сообщения о том, что первая продавала переработанную российскую нефть импортерам из Европы и США.

Доходы России от экспорта энергоносителей резко выросли после шквала санкций Запада в начале этого года»,

— следует из текста.

По словам экспертов, последствия санкций в отношении России могут проявиться только спустя годы. «Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что прогнозируемый экономический застой будет происходить в масштабах, достаточных для того, чтобы заморить кремлевскую военную машину голодом или иным образом привести к значимым позитивным изменениям во внешней политике России. Москва, движимая убеждением, что ее экзистенциальные интересы зависят от победы на Украине, считает, что сможет пережить Запад экономически и на поле боя. До сих пор России в значительной степени удавалось смягчить удар от санкций, и она меняет свою стратегию в Украине с попыток быстро захватить 16 крупных городов на обескровливание украинских сил в изматывающей войне на истощение», — утверждает NI.

Расходы россиян выросли

На этом фоне индекс экономической уверенности россиян «перешел» в отрицательную зону, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Средние недельные расходы россиян увеличились на 2,8%, составив 5 424 рубля. В годовой динамике индикатор вырос на 2,9%.

Индекс среднего чека за неделю также вырос: средняя стоимость одной покупки составила 673 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс оказался выше на 5%.