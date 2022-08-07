Военная операция РФ на Украине. День 165-й

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило минобороны Турции — РИА.
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Европейский союз, Россию и Украину готовиться к «сверхтяжелым» временам, сообщает телеканал «1+1».
«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — заявил Волкер. Он предположил, что боевые действия на Украине будут продолжаться вплоть до лета 2023 года. При этом ЕC пострадает от серьезной нехватки энергоносителей.
Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Киеве, июль 2019 годаРИА «Новости»
ВСУ выпустили по Донецку и двум поселкам в ДНР 49 снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 10 мин калибра 120 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК. По его данным, обстрелам подверглись Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР, а также поселки Гольмовский и Зайцево (южное).
Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, якобы не доходит до конечных пунктов назначения в стране, утверждается в документальном фильме журналистов американского телеканала CBS, который будет показан в эфире в воскресенье — ТАСС.
Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила пресс-служба ООН — ТАСС.
Украинский снаряд, попавший в многоэтажный дом в городе Алчевске в ЛНР, был выпущен из ракетной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре координации и контроля СЦКК.