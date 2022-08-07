Военная операция РФ на Украине. День 165-й

08:27

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Европейский союз, Россию и Украину готовиться к «сверхтяжелым» временам, сообщает телеканал «1+1».

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — заявил Волкер. Он предположил, что боевые действия на Украине будут продолжаться вплоть до лета 2023 года. При этом ЕC пострадает от серьезной нехватки энергоносителей.