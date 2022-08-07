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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 165-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 165-й день

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Военнослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр

Военнослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр

ТАСС
В Донецке и ряде других населенных пунктов продолжаются обстрелы. Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила пресс-служба ООН. Украинский снаряд, попавший в многоэтажный дом в городе Алчевске в ЛНР, был выпущен из ракетной системы залпового огня HIMARS, рассказали в представительстве республики. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:33

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило минобороны Турции — РИА.

08:27

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Европейский союз, Россию и Украину готовиться к «сверхтяжелым» временам, сообщает телеканал «1+1».

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — заявил Волкер. Он предположил, что боевые действия на Украине будут продолжаться вплоть до лета 2023 года. При этом ЕC пострадает от серьезной нехватки энергоносителей.

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Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Киеве, июль 2019 года

РИА «Новости»
08:15

08:08

ВСУ выпустили по Донецку и двум поселкам в ДНР 49 снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 10 мин калибра 120 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК. По его данным, обстрелам подверглись Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР, а также поселки Гольмовский и Зайцево (южное).

08:06

08:03

Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, якобы не доходит до конечных пунктов назначения в стране, утверждается в документальном фильме журналистов американского телеканала CBS, который будет показан в эфире в воскресенье — ТАСС.

08:02

Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила пресс-служба ООН — ТАСС.

08:01

Украинский снаряд, попавший в многоэтажный дом в городе Алчевске в ЛНР, был выпущен из ракетной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре координации и контроля СЦКК.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 165-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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