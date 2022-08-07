Софии Ротару — 75

7 августа советская и украинская эстрадная певица София Ротару празднует 75-летие.

Она появилась на свет 7 августа 1947 года в небольшом селе Маршинцы Черновицкой области Украины. Раньше населенный пункт принадлежал Румынии, поэтому при рождении фамилия артистки звучала как Ротарь (с румынского «ротар» — «колесник»). Позже последнюю букву изменили для звучности.

Отец певицы — молдавский крестьянин Михаил Ротарь (1918-2004) — был вызван пулеметчиком на войну. Вместе с супругой Александрой (1920-1997) Ротарь воспитывал шестерых детей.

В детстве Ротару пела в хоре, а также играла на баяне и домре. В 1962 году она победила в Новоселицком районном конкурсе художественной самодеятельности, а через год заняла первое место в смотре областного уровня. Затем артистка стала лауреатом республиканского фестиваля народных талантов в Киеве (1964), спела на сцене Кремлевского дворца съездов (1964) и появилась на обложке журнала «Украина» (1965). После конкурса народный артист СССР Дмитрий Гнатюк заявил, что Ротару — будущая знаменитость.

О жизни и карьере артистки — в фотогалерее «Газеты.Ru».