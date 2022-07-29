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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 156-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 156-й день

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции

Сергей Бобылев/ТАСС
Группа конгрессменов готовится внести в Палату представителей США законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции других стран Америки и осудить конфликт на Украине. Оператор Latvijas gaze возобновил закупку российского газа, но через посредника и за евро. Производитель питания Kraft Heinz уходит с российского рынка, два завода мощностью 30 тыс. тонн продукции в год выставлены на продажу. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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09.04

08.36

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США «отменили» рецессию:
«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия». Знаете как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы».

08.17

08.15

Артиллеристы народной милиции ДНР огнем 152-мм орудий Д-20 и 2А-36 уничтожают укрепления и опорные пункты ВСУ.

08.11

Судно с украинским зерном выйдет из порта Одессы в течение дня, если не будет форс-мажора — источник РИА «Новости»

08.06

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность, что в будущем ЕС прекратит закупать российский газ. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», — сказал он в интервью телекомпании Television Espanola.
Боррель напомнил, что ранее импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского. Сейчас он «приближается к 20%».

08.03

В Совбезе ООН в 17.00 мск состоится очередное заседание по Украине. Делегация России будет выступать 12-й по счету.
«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал в Telegram первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

08.01

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за происходящим в России и на Украине.

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