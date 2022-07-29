Военная операция РФ на Украине. День 156-й

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США «отменили» рецессию:
«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия». Знаете как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова — нет проблемы».
Артиллеристы народной милиции ДНР огнем 152-мм орудий Д-20 и 2А-36 уничтожают укрепления и опорные пункты ВСУ.
Судно с украинским зерном выйдет из порта Одессы в течение дня, если не будет форс-мажора — источник РИА «Новости»
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность, что в будущем ЕС прекратит закупать российский газ. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», — сказал он в интервью телекомпании Television Espanola.
Боррель напомнил, что ранее импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского. Сейчас он «приближается к 20%».
В Совбезе ООН в 17.00 мск состоится очередное заседание по Украине. Делегация России будет выступать 12-й по счету.
«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал в Telegram первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.