Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й

08.17

Около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российские паспорта, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Что касается освобожденных территорий и всех остальных, где сегодня люди нормально ведут жизнь, и Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание», — рассказал он.