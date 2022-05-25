Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й

⚡️26 мая Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В конце апреля регулятор снизил ставку до 14% годовых.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о возможном отказе ЕС от российской нефти:
«Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство».
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня снизится до 44,15 млн кубометров, сообщил «Оператор ГТС Украины». В начале марта в максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров.
Учения ВВС Китая и России нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества — Минобороны КНР
«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 9 июня.
Около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российские паспорта, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Что касается освобожденных территорий и всех остальных, где сегодня люди нормально ведут жизнь, и Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание», — рассказал он.