Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу США в рублях 10:17
В Москве представлен китайский конкурент «ГАЗели» из Казахстана 10:15
В Windows 11 появится новая функция 10:13
Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки 10:13
В ЦБ указали на снижение инфляционного ожидания населения до 11,5%... 10:12
В Киеве усомнились в готовности Запада снять морскую блокаду в Черном море 10:10
Экономист предположил, что США изменят решение по лицензии для оплаты госдолга... 10:07
Представлен новый герб Мелитопольского района Запорожья в цветах флага России 10:05
Дружба между самцами бабуинов помешала им заводить потомство 10:03
Татьяна Буланова объяснила, что разрушило ее отношения со свекровью 10:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 91-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 91-й день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»
Пророссийские власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России на правах полноценного региона, без образования народной республики. Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал создание «зеленого коридора» для экспорта зерновых из РФ и Украины. В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели. А российский рынок покидает еще один популярный бренд — Nike. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10.11

10.06

Marks & Spencer закроет магазины в России — Би-би-си

10.05

«Лукойл» купил сеть заправок Shell в России. ФАС накануне согласовала сделку.

10.03

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

10.02

❗️Евро ниже 58 рублей! Впервые с июня 2015 года.

09.54

Светлодарск взят под контроль, на мэрии установили знамя Победы — Народная милиция ЛНР

09.53

⚡️26 мая Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В конце апреля регулятор снизил ставку до 14% годовых.

09.46

Жителям Харьковской области доставили около 70 тонн гуманитарной помощи.

09.37

⚡️Народная милиция ЛНР заявила, что взяла под контроль Тошковку. Поселок полностью разрушен.

09.19

Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты украинской армии.

09.13

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о возможном отказе ЕС от российской нефти:
«Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство».

08.59

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня снизится до 44,15 млн кубометров, сообщил «Оператор ГТС Украины». В начале марта в максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров.

08.35

Учения ВВС Китая и России нацелены на повышение уровня межармейского сотрудничества — Минобороны КНР

08.26

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Белгородской области до 9 июня.

08.23

❗️Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд — агентство DPA

08.17

Около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российские паспорта, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Что касается освобожденных территорий и всех остальных, где сегодня люди нормально ведут жизнь, и Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание», — рассказал он.

08.03

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Болонская система — прожитый этап». Россия перестанет готовить бакалавров и магистров
В Минобрнауки и Минпросвещения заявили о будущем отказе России от Болонской системы
Марина Ярдаева
Не последний звонок
О том, как меняется отношение людей к выпускным вечерам
Госдума может обязать страховать инвестсчета. Комиссии брокеров вырастут до запретительных
Депутат Аксаков сообщил, что Госдума в июне рассмотрит законопроект о страховании инвестсчетов
Собянин объявил амнистию по «ковидным» штрафам
Посол ЛНР заявил о взломе обороны армии Украины на Светлодарской дуге
В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины
Рейтинг Байдена упал до рекордных 36%
Новости и материалы
Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки
В ЦБ указали на снижение инфляционного ожидания населения до 11,5% в мае
В Киеве усомнились в готовности Запада снять морскую блокаду в Черном море
Экономист предположил, что США изменят решение по лицензии для оплаты госдолга РФ
Представлен новый герб Мелитопольского района Запорожья в цветах флага России
Дружба между самцами бабуинов помешала им заводить потомство
Татьяна Буланова объяснила, что разрушило ее отношения со свекровью
Психолог рассказала, какую музыку слушать в машине безопасно
В ЛНР заявили о взятии под контроль Тошковки
Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» американцу Боэли
ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки
Суд ЕС восстановил неприкосновенность экс-лидера Каталонии Пучдемона
«Молдовагаз» попросила регулятора поднять тарифы на газ в стране
Рита Морено сыграет бабушку Вина Дизеля в «Форсаже 10»
Нападающий «Реала» Родриго: все в мадридском клубе хотели, чтобы трансфер Мбаппе состоялся
Захарова заявила, что у России есть объективные причины для отказа от Болонской системы
Yonhap: КНДР испытала «оборудование для детонации» в рамках подготовки к ядерному пуску
Киркоров пошутил над Басковым после его намерений создать аналог «Евровидения»
Все новости
«Коронавирус разрывает клетки». Почему важно проверить щитовидку после COVID-19
Российские ученые выяснили, как коронавирус разрушает клетки щитовидной железы
Тест: настоящие и вымышленные факты о смартфонах
Выберите нужную категорию для каждого факта: правда или ложь
Почему ребенок срыгивает после кормления
Гастроэнтеролог Глушко назвала особенности срыгивания ребенка, при которых надо обратиться к врачу
Смартфон плохо ловит сигнал? Вашу SIM-карту взломали мошенники
ИБ-специалист Ульянов назвал отсутствие сигнала признаком перехвата доступа к телефону
«Нет времени слушать давосских паникеров». Почему в Киеве обиделись на Киссинджера
Экс-госсекретарь США Киссинджер рекомендовал Украине пойти на уступки в переговорах с РФ
«Запад мог дать установку на зачистку»: почему в Молдавии пришли за пророссийским экс-президентом
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене
Тысячи пострадавших: Ирак и Кувейт накрыло песчаной бурей
Как будет вводиться внешнее управление уходящих из России компаний
Госдума одобрила в I чтении законопроект о внешней администрации компаний, уходящих из РФ
Самые выгодные для перепродажи автомобили на российском рынке
Агентство «Автостат Инфо» назвало автомобили Toyota и Volkswagen самыми ликвидными в РФ
«Отправляют на верную смерть». Бойцы ВСУ массово записывают обращения с жалобами
Отказавшихся выполнять приказы Залужного и Зеленского украинских солдат отправили в СИЗО
«Это как домашнее задание»: зачем наносить маски для лица
Какие маски для лица по-настоящему работают
В регионах объявлений стало больше на 150%: почему растет рынок психотерапии в России
Интерес россиян к психотерапии вырос на 81% с апреля 2021 года
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
Министр обороны уверен, что Россия выполнит все стоящие перед ней задачи на Украине
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть