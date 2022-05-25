Как Россия будет расплачиваться по госдолгу без лицензии США

Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте. Москва может воспользоваться двумя вариантами оплаты: рассчитываться рублями или проводить валютные транзакции через банки Узбекистана, Казахстана и прочих дружественных стран. Действия Вашингтона расцениваются как подталкивающие Россию к техническому дефолту. Одним из вариантов ответа Москвы эксперт называет «обнуление» патентных прав американцев — это может нанести экономике США удар на $10 трлн.

США пошли ва-банк

Минфин США отказался продлевать лицензию № 9С на обслуживание российского суверенного госдолга в иностранной валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился сегодня утром, 25 мая.

О намерении Минфина США не продлевать лицензию заявила глава ведомства Джанет Йеллен 18 мая. По ее словам, данный шаг будет грозить России техническим дефолтом, однако Москва вряд ли почувствует от этого дополнительный ущерб, ведь она и без того «отрезана от глобального рынка капитала».

После отказа от пролонгации лицензии западные держатели российских ценных бумаг, вероятнее всего, рискуют не получить законную прибыль. Без этого документа Минфин России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США. Американские инвесторы также не получат дивидендов, если российские облигации были номинированы в евро.

Мартовская лицензия Минфина США, по сути, открывала лазейку для России по обслуживанию госдолга в валюте. Тогда в порядке исключения были разрешены транзакции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином России. Данные положения были необходимы для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям». Долговые обязательства при этом должны были быть выпущены до 1 марта 2022 года — в новые бумаги американцам запретили инвестировать.

Западные рейтинговые агентства Moody's и Fitch уже предрекали России риски технического дефолта к 4 мая. Это могло случиться, если бы Москва не закрыла в долларах выплаты купонного дохода Минфина по облигациям от 4 апреля. Речь шла о выплате почти $650 млн по двум видам еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Тогда западные инвесторы все-таки получили дивиденды, а Россия избежала технического дефолта.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал отказ Минфина США от продления срока действия генеральной лицензии «принуждением к искусственному дефолту» России. До реальной неплатежеспособности дело не дойдет — у Москвы накоплено достаточное количество средств для обслуживания внешнего долга.

Чем может ответить Россия

Если США объявят России технический дефолт, Москва может ввести ассиметричные меры. Например, присвоить интеллектуальную собственность Штатов и освободить российскую сторону от лицензионных отчислений на американские патенты, предположил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«США имеют по всему миру интеллектуальной собственности на $6-7 трлн. Если Россия откажется от признания американских патентных прав и других ценностей, одномоментные убытки для американской экономики могут достигать $10 трлн. То есть, американская собственность обесценится не только для России, но и в других странах.

В мире наступит прецедент, которым смогут воспользоваться и остальные государства. Прямым следствием станет удар по доллару и усиление без того рекордной инфляции США до 10% и выше», — сообщил Колташов.

Москва, в свою очередь, больше не будет платить Вашингтону миллионы долларов за использование любых американских разработок. Это станет адекватным разменом на давление Минфина США и куда более перспективным шагом, чем обращения в международные суды, заключил он.

Остались ли у России варианты оплаты

С прекращением сроков действия лицензии Минфина США у России по-прежнему останутся варианты для обслуживания госдолга и в американских долларах, и рублях. Единственным отличием от прежней схемы проведения транзакций станет участие в ней третьих стран, включая дружественные государства, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

«Если нам запретят расплачиваться с западными инвесторами традиционными способами, мы будем предлагать контрагентам открывать счета по накатанной схеме в российских банках. Скорее всего, в «Газпромбанке». В дальнейшем на эти счета можно будет переводить выплаты по проблемным облигационным купонам.

Держатели смогут получить средства либо при снятии ограничений США, либо через конвертацию. Но последний способ столкнется с фактическим запретом на вывоз из России иностранной валюты», — объяснил Рожанковский.

Впрочем, он добавил, что у западных держателей российских ценных бумаг появится возможность вывезти с валютных счетов доллары с помощью банков из дружественных для России стран.

«У нас есть партнерские отношения с банками Узбекистана, Казахстана и других государств. Теоретически, если бы западные инвесторы задались целью получить долларовые выплаты по российскому госдолгу, эти средства можно было бы вывезти из России через банки Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). На выходе мы получили бы примерно ту же схему, по которой сейчас летают самолеты, использующие транзитные страны для перевозок из России на Запад», — рассказал Рожанковский.

Однако эта схема, по его мнению, чревата большими рисками для западных инвесторов. Дело в том, что основными держателями российских ценных бумаг являлись не частные лица, а американские и европейские банки.

«В российском облигационном портфеле до 90% западных инвесторов составляют крупные институционалы — банки США и ЕС. Они находятся под колпаком Банка международных расчетов (BIS), который фактически является структурой Федерального резервного фонда США. Все зарубежные транзакции для него являются прозрачными. То есть, западные банки получат российских купонов на $500 млн, а их могут оштрафовать за это на $10 млрд за нарушение санкционного режима. Любые связи с Москвой чреваты для западных банков огромными рисками», — заключил Рожанковский.

Чем грозит технический дефолт

Блокировка Минфином США валютных выплат по российскому госдолгу приведет к объявлению технического дефолта России. Однако это будет чисто искусственный шаг, до реального дефолта дело не дойдет, считает Колташов.

«Объявление технического дефолта России станет своего рода актом отчаяния США. Это — одноразовое оружие, подобный выстрел можно произвести только один раз. В случае с Россией — он будет холостым.

Единственным последствием такого шага станет плач американских же держателей ценных бумаг, которые не смогут получить законные выплаты. Российский фондовый рынок никак не отреагирует на искусственный дефолт, рубль в последнее время также чувствует себя вполне уверенно», — объяснил Колташов.

Он добавил, что шансы выиграть дело о незаконной блокировке выплат по ценным бумагам в международных судах у России будут крайне невелики. Даже если условный французский арбитраж вынесет решение в пользу Москвы, это вызовет бесконечную череду апелляций со стороны западных стран. Как результат — подобный судебный процесс может затянуться на годы и не принести какой-либо пользы.