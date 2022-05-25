«Повод для особого внимания»: Песков рассказал об укрепляющемся рубле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тему «сильного рубля» обсуждают на совещаниях Владимира Путина. А Банк России проведет в четверг внеочередное заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Макроэкономическая стабильность

Выступая на брифинге, Песков рассказал, что вопрос укрепления рубля — это повод для особого внимания кабинета министров.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — сказал Песков.

Согласно данным Московской биржи, в среду курс доллара в первый раз с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

Банк России решил провести в четверг внеочередное заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

В пресс-релизе регулятора уточняется, что решение Совета директоров ЦБ будет обнародовано 26 мая в 10:30 по московскому времени.

Следующее плановое заседание Центробанка по ключевой ставке должно состояться 10 июня. До этого ставку рефинансирования снижали 29 апреля — на три процентных пункта, до 14 годовых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что ЦБ РФ 26 мая снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 12%, сообщает ТАСС.

«Выдерживает санкционный удар»

23 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар.

«Российская экономика санкционный удар выдерживает, выдерживает весьма достойно», — сказал глава государства.

По его словам, «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». Российский лидер добавил, что экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей.

«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — подчеркнул Путин.

Укрепление рубля

А помощник президента России по экономике Максим Орешкин сказал 19 мая, что текущий курс рубля абсолютно рыночный.

«Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят, что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил Орешкин, выступая с лекцией на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».

По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Банк России и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны, а также платежи инвесторам из таких государств.

Орешкин отметил, что Евросоюз серьезно ограничил объемы своего экспорта в Россию, из-за этого возможности покупки товаров и импорта серьезно снизились. В результате Россия оказалась в ситуации, когда валюты в нее приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.

Помощник российского лидера считает, что так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, России сейчас не нужны, Москва ничего с ними не может сделать, поэтому серьезно укрепляется национальная валюта.

Экономическая война

21 мая издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что экономическая система России продолжает эффективно работать, несмотря на санкционное давление.

«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена к экономической войне», — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что вопреки прогнозам курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. А сохранять стабильность национальной валюты позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

В статье отмечается, что оперативная переориентация на альтернативные рынки сбыта помогла России компенсировать большую часть потерь на фоне попыток Евросоюза отказаться от российских нефти и газа.