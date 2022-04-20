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Политика

Военная операция на Украине. День 56-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 56-й день

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Михаил Андроник/РИА «Новости»
Япония выслала восьмерых российских дипломатов, они покинули Токио под «Прощание славянки». Россия распространила в Совбезе ООН новые «данные о биолабораториях на Украине». Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию. Из России уходит американская корпорация General Motors. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:43

Минобороны РФ:

«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен».

8:35

Италия не будет платить за российский газ в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций — Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас итальянское правительство ждет окончательных итогов юридического анализа руководства Евросоюза.

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
8:30

⚡️Британская нефтегазовая компания Shell начала постепенный вывод своих работников из России.

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Евгений Одиноков/РИА «Новости
8:25

Экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что следующим этапом военной операции РФ на Украине «может стать освобождение Одессы». Об этом зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявил газете «Аргументы и факты».

По словам генерала, бои за Мариуполь и ряд других укрепленных районов не дают ВС РФ перейти в дальнейшее наступление.

«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он.

Он отметил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева.

«Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — указал Шаманов.

Шаманов также заявил, что продвижения российской армии были затруднены, поскольку военные пытались избежать гибели мирных граждан.

«Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — продолжил он.

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Илья Питалев/РИА «Новости»
8:20

Накануне президента США Джо Байдена спросили, посетит ли он Киев. Политик заявил, что «не знает».

8:19

Японская корпорация Toshiba сообщила, что приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию.

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Toru Hanai/Reuters
8:17

Восемь российских дипломатов, высланных властями Японии, покинули территорию дипмиссии РФ под марш «Прощание славянки», сообщает РИА «Новости».

Об этом решении Япония объявила 8 апреля, ранее российских дипломатов Токио еще не высылал.

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной операции РФ на Украине.

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