Военная операция на Украине. День 56-й

Минобороны РФ:
«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен».
Италия не будет платить за российский газ в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций — Bloomberg со ссылкой на источники.
Сейчас итальянское правительство ждет окончательных итогов юридического анализа руководства Евросоюза.
⚡️Британская нефтегазовая компания Shell начала постепенный вывод своих работников из России.
Экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что следующим этапом военной операции РФ на Украине «может стать освобождение Одессы». Об этом зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявил газете «Аргументы и факты».
По словам генерала, бои за Мариуполь и ряд других укрепленных районов не дают ВС РФ перейти в дальнейшее наступление.
«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он.
Он отметил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева.
«Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — указал Шаманов.
Шаманов также заявил, что продвижения российской армии были затруднены, поскольку военные пытались избежать гибели мирных граждан.
«Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — продолжил он.
Накануне президента США Джо Байдена спросили, посетит ли он Киев. Политик заявил, что «не знает».
Японская корпорация Toshiba сообщила, что приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию.
Восемь российских дипломатов, высланных властями Японии, покинули территорию дипмиссии РФ под марш «Прощание славянки», сообщает РИА «Новости».
Об этом решении Япония объявила 8 апреля, ранее российских дипломатов Токио еще не высылал.