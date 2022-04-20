Военная операция на Украине. День 56-й

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Экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что следующим этапом военной операции РФ на Украине «может стать освобождение Одессы». Об этом зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявил газете «Аргументы и факты».

По словам генерала, бои за Мариуполь и ряд других укрепленных районов не дают ВС РФ перейти в дальнейшее наступление.

«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он.

Он отметил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева.

«Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — указал Шаманов.

Шаманов также заявил, что продвижения российской армии были затруднены, поскольку военные пытались избежать гибели мирных граждан.

«Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — продолжил он.