Военная операция на Украине. День 50-й

9:50

Ранее нынешний президент Франции и один из кандидатов во втором туре выборов главы республики Эммануэль Макрон Макрон назвал русских и украинцев братскими народами. Он не стал оценивать действия России на Украине как геноцид.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... То, что происходит — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты».