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#Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

Спецоперация на Украине. День 20-й

Онлайн-трансляция 19-го дня военной спецоперации России на Украине

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР с боевыми снарядами в зоне боевых действий у города Попасная, 14 марта 2022 года

Военнослужащие Народной милиции ЛНР с боевыми снарядами в зоне боевых действий у города Попасная, 14 марта 2022 года

Александр Река/ТАСС
Идут 20-е сутки военной спецоперации России на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику России. Госдепартамент Соединенных Штатов объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ. Правительство России вводит временный запрет на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза. Кабмин также запретил поставки белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и ФНС к концу недели представить кабмину варианты решения ситуации с ценами на сахар в России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:38

Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес российской компании — ТАСС.

«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», - сообщили в компании.

09:36

Украинские войска в 8.30 выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Михайловка - представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

09:34

Партия из 50 автомобилей повышенной проходимости прибыла из Чечни в Донецк, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Сергей Аверин/РИА «Новости»
09:26

Председатель СК РФ Александр Быстрыкин поручил завести дело по статье 299 (незаконное возбуждение уголовного дела) из-за открытых на Украине дела на официального представителя МИД России Захарову, главкома ВКС Суровикина и начальника войск РХБЗ Кириллова — РИА Новости.

09:23

Компания из США разместила объявление по поиску наемников для работы на Украине.

Вакансия была опубликована на сайте silentprofessionals.org. Из ее описания следует, что кандидаты должны иметь пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, боевой опыт в операциях за рубежом от года. Также необходима хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.

09:20

В ДНР сообщили, что за последние сутки из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район эвакуированы 78 человек, в том числе 6 детей, а из Волновахи — 5 человек.

09:18

Число эвакуированных в Россию беженцев из Донбасса и с Украины выросло почти до 260 тысяч человек, сообщил источник ТАСС.

09:16

Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

09:14

Норвежская энергокомпания Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. Об этом сообщается на сайте организации.

09:10

Южнокорейская авиакомпания Korean Air решила приостановить пассажирские рейсы в Москву и Владивосток до конца апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

«Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в Россию до конца апреля из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

09:00

Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России, процесс раздачи оружия продолжается, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский — ТАСС.

08:56

Замминистра обороны наградил российских военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации.

08:40

Нанесение ударов вертолетами армейской авиации ВКС России по украинской военной технике.

08:36

На российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций Запада, РФ переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Абрамченко — РИА «Новости».

08:34

Псаки ответила на вопрос - «Каким будет финал на Украине?»

08:32

Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города — РИА «Новости».

08:30

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии.

08:27

❗️ Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям. Об этом компания заявила в понедельник на своей странице во «ВКонтакте».

08:25

Военные РФ доставили гумпомощь в поселки Катюжанка и Бородянка в Киевской области.

08:20

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию событий на Украине. Российская военная спецоперация продолжается уже 20-й день.

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