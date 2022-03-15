Спецоперация на Украине. День 20-й

Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес российской компании — ТАСС.
«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», - сообщили в компании.
Украинские войска в 8.30 выпустили 7 мин калибром 120 мм по населенному пункту Михайловка - представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
Партия из 50 автомобилей повышенной проходимости прибыла из Чечни в Донецк, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Денис ПушилинСергей Аверин/РИА «Новости»
Председатель СК РФ Александр Быстрыкин поручил завести дело по статье 299 (незаконное возбуждение уголовного дела) из-за открытых на Украине дела на официального представителя МИД России Захарову, главкома ВКС Суровикина и начальника войск РХБЗ Кириллова — РИА Новости.
Компания из США разместила объявление по поиску наемников для работы на Украине.
Вакансия была опубликована на сайте silentprofessionals.org. Из ее описания следует, что кандидаты должны иметь пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, боевой опыт в операциях за рубежом от года. Также необходима хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.
В ДНР сообщили, что за последние сутки из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район эвакуированы 78 человек, в том числе 6 детей, а из Волновахи — 5 человек.
Число эвакуированных в Россию беженцев из Донбасса и с Украины выросло почти до 260 тысяч человек, сообщил источник ТАСС.
Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Норвежская энергокомпания Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. Об этом сообщается на сайте организации.
Южнокорейская авиакомпания Korean Air решила приостановить пассажирские рейсы в Москву и Владивосток до конца апреля. Об этом сообщается на сайте компании.
«Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в Россию до конца апреля из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине», — говорится в заявлении авиаперевозчика.
Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России, процесс раздачи оружия продолжается, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский — ТАСС.
На российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций Запада, РФ переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Абрамченко — РИА «Новости».
Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города — РИА «Новости».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии.
❗️ Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям. Об этом компания заявила в понедельник на своей странице во «ВКонтакте».