Миллион вопросов: «Прямая линия с Владимиром Путиным». LIVE

Вопросы, однако, сохраняются и к эффективности прививок. Президент напоминает, что около 10% привившихся все равно заболевают, но болезнь протекает существенно легче, и все проходит достаточно быстро.
Даже люди из ближайшего окружения главы государства болели после прививки, но быстро возвращались к работе.
Главное, что после прививки, если человек и заболевает, то болеет легко и без последствий, поэтому нужно внимательно смотреть за здоровьем, предупреждает Путин.
Минздрав дает рекомендации, и ВОЗ недавно заявил, что в нормальных условиях рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, но когда наблюдается пик заболеваемости, то через шесть месяцев, подчеркнул Путин.
Президент сказал, что у него ненадолго поднялась температура после прививки. А через 10 дней у него был уже высокий уровень защиты.
Путин сказал, что и «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», которые были на момент, когда вакцинировался он, хорошие и эффективные. При выборе вакцины Путин руководствовался тем, что «ЭпиВакКорона» действует короче по времени, хотя и у нее есть свои преимущества — например, меньше побочных факторов.
Но Путин исходил из того, что ему нужна более продолжительная защита. А потому Путин признался, что привился «Спутником V».
Вопрос из смс: скажите правду — президент сделал прививку или нет, почему видео не показали, какой вакциной привились?
Путин признался, что его просили не говорить, какой вакциной прививался, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одних вакцин перед другими. По поводу видео — президент считает, что это не важно. «А если бы прививку делали не в руку, а в другое место?» — пошутил глава государства.
«Если я сказал, что я сделал прививку, значит, так и есть», — подчеркнул президент, выразив надежду, что граждане это понимают.
Путин подчеркивает, что у нас есть 4 вакцины, они высокоэффективные и безопасные. Надеется, что недоверие граждан будет проходить по мере того, как люди будут вакцинироваться.
Общероссийский локдаун — другой вопрос, подчеркивает Путин. Действия властей направлены на то, чтобы предотвратить введение локдауна, чтобы не разорять предприятия. Чтобы этого не случилось, вводятся отдельные меры в разных регионах.
Больше всего всех волнует очередная волна коронавируса, люди хотят знать, где четкие правила. Вопрос о вакцинации — вроде как добровольная, но надо вакцинироваться, вроде как массовые мероприятия под запретом, но Евро-2021 — можно, спрашивает журналист. Что касается Евро, Россия вынуждена соблюдать обязательства, которые взяло на себя государство, говорит Путин. А по поводу всего остального президент советует обратиться к законам. Президент не поддерживает обязательной вакцинации, однако надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две составляющие — общенациональный календарь прививок, они обязательны, напоминает Путин.
К слову, были предложения перевести антиковидные прививки в этот национальный план, но депутаты не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала.
Вторая составляющая — говорит о том, что в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах РФ, по рекомендации санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Этим и воспользовались главы субъектов федерации. И вс еэто в рамках закона, работающего с 1998 года.
Чтобы отреагировать должным образом, нужно вносить изменения в нормативную базу, нужно включать решение вопросов в бюджеты регионов и федеральный бюджет, добавляет президент. Благодарит Общероссийский народный фронт и другие организации, которые включаются в работу над обращениями граждан.
Вопросов поступило уже почти 2 млн. Ответить президент обычно успевает на 70-80. Какова судьба остальных обращений, задает вопрос ведущая эфира.
Владимир Путин заверил, что руководство страны постарается сделать все возможное, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.
К слову, вопросы на «Прямую линию» будут приниматься до завершения эфира. Поэтому у каждого остается возможность задать вопрос главе государства вплоть до завершения трансляции.
В этом году несколько изменился формат общения президента с россиянами. Только прямое общение, без посредников в лице журналистов.
Владимир Путин появился в студии в Центре международной торговли. «Прямая линия» началась.
Для того, чтобы попасть в зал, где пройдет «Прямая линия с Владимиром Путиным» нужно было сдать три ПЦР-теста, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
В 2019 году — на данный момент последний раз, когда «прямая линия» в традиционном формате — выступление Путина получилось довольно объемным: президент ответил более чем на 80 вопросов за 4 часа 8 минут. Рекорд по хронометражу «прямой линии» был поставлен в 2013 году — тогда Путин общался с гражданами 4 часа 47 минут.
Формат «прямой линии» расширили в 2018 году. Тогда Путин в эфире также общался по конференц-связи с министрами и региональными властями, когда требовалось разрешить вопрос, дать поручение или получить пояснения. Такой формат продолжили и в 2019 году.
Прямая линия проходит ежегодно, начиная с первого президентского срока Путина. Впервые она прошла 24 декабря 2001 года: тогда президенту прислали 400 тыс. вопросов. Примерно за два с половиной часа он ответил на 46 из них. Через год президенту прислали уже около 1,5 млн вопросов. Традиция прямых линий была прервана только в 2020 году из-за пандемии коронавируса — тогда ее совместили с Большой пресс-конференцией Путина.
В рамках подготовки «прямой линии» президенту от россиян поступил 1 574 581 вопрос — такую статистику по состоянию на 10:45 мск 30 июня приводит телеканал «Россия-24». Как накануне сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основная часть вопросов была посвящена коронавирусу. «Газета.Ru» ранее пообщалась с политиками и экспертами, которые предположили, какие вопросы россияне могут задать главе государства.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня президент России Владимир Путин в рамках «прямой линии» пообщается с гражданами и ответит на волнующие их вопросы. Прямая трансляция начнется в полдень по московскому времени. Мы будем следить за выступлением президента в режиме онлайн.