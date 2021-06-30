Миллион вопросов: «Прямая линия с Владимиром Путиным». LIVE

Больше всего всех волнует очередная волна коронавируса, люди хотят знать, где четкие правила. Вопрос о вакцинации — вроде как добровольная, но надо вакцинироваться, вроде как массовые мероприятия под запретом, но Евро-2021 — можно, спрашивает журналист. Что касается Евро, Россия вынуждена соблюдать обязательства, которые взяло на себя государство, говорит Путин. А по поводу всего остального президент советует обратиться к законам. Президент не поддерживает обязательной вакцинации, однако надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две составляющие — общенациональный календарь прививок, они обязательны, напоминает Путин.

К слову, были предложения перевести антиковидные прививки в этот национальный план, но депутаты не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала.

Вторая составляющая — говорит о том, что в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах РФ, по рекомендации санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Этим и воспользовались главы субъектов федерации. И вс еэто в рамках закона, работающего с 1998 года.