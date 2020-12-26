Не тот курс взяли: в Совфеде рассказали об ошибках Киева

В Совете Федерации России считают, что Киев допустил серьезную ошибку при построении независимой Украины. По мнению члена Совфеда Сергея Цекова, этой ошибкой является то, что украинские власти взяли за основу не курс на укрепление братских отношений, а политику противопоставления России.

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«Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», — сказал в комментарии РИА «Новости» Цеков.

Таким образом сенатор от Крыма прокомментировал недавние слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией он готов мобилизовать все украинское население: и мужчин, и женщин. По его словам, гипотетическое нападение России со стороны Крыма создало бы «ужасную ситуацию» на Украине.

По его мнению, украинские власти должны вернуть страну к ее корням и историческому прошлому.

«Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики», — уверен член Совфеда.

Но на Украине ряд политиков придерживаются иного мнения. Еще второй президент Украины Леонид Кучма утверждал в своей книге «Украина — не Россия», что у двух соседних стран разные исторические судьбы. По его словам, у двух народов много и других отличий: в национальном опыте, самоощущении, культурно-языковых ситуациях, а также в международных отношениях и ресурсной базе.

В конце ноября этого года депутат Верховной рады Ренат Кузьмин обратил внимание соотечественников, что власти внушают украинскому народу ложную национальную идею о том, что любой ценой нужно противостоять России. При этом он обвинил западные страны в том, что они превращают Украину в арену для возможной войны.

«Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что как бывший президент Украины Петр Порошенко, так и нынешний Владимир Зеленский, «сдают» страну Североатлантическому альянсу в качестве плацдарма.

По словам нардепа, стратегия национальной обороны, которая была принята при предыдущем главе государства, рассматривает такой вариант, как использование украинских территорий для вероятной войны между НАТО и Россией.

По его словам, в пользу такого плана был принят и указ Зеленского, который разрешает НАТО проводить учения на Украине в течение целого года.

«Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз? <…> Эти решения — верх цинизма и государственное преступление», — обратил внимание депутат, оценивая прозападные решения Киева.

Он отметил, что любое размещение военной техники вблизи российских границ, военные России воспринимают как возможное нападение на страну. В связи с этим есть угроза удара по украинской территории, предостерег депутат Рады.

Кузьмин отметил, что создается ощущение того, что украинские чиновники будто бы состязаются между собой — кто сильнее «нагадит» России, чтобы продемонстрировать свой «патриотизм».

Западные страны, в свою очередь, стараются сделать из Украины «Антироссию». По мнению депутата, власти Украины наплевали на свою промышленность, социальную и образовательную сферы, медицину, «по сути уничтожив будущее» страны, уверен Кузьмин