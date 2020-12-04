Трамп наложит вето на военный бюджет США. При чем здесь соцсети

Упоминание об освобождении социальных сетей от юридической ответственности за опубликованный контент в проекте военного бюджета США на 2021 год ставит под угрозу принятие всего документа. Чтобы добиться исключения этого пункта из законопроекта, президент США Дональд Трамп собирается наложить на него вето.

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«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что [глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец] Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 [закона об этике в сфере коммуникаций] в проект военного бюджета. Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов», — написал американский президент в Twitter.

По его словам, у конгресса есть последний шанс для того, чтобы устранить указанную статью. В противном случае глава Белого дома воспользуется своим правом вето и заблокирует утверждение документа. Сам законопроект о бюджете конгресс одобрил еще летом, а затем его детали согласовали комиссии палаты представителей и сената.

Теперь им вновь придется провести голосование за уже согласованный документ, чтобы направить проект бюджета на подпись президенту.

Демарш Трампа означает, что конгрессменам и сенаторам предстоит пересмотреть документ, что может отложить его окончательное утверждение.

Последний раз проект бюджета был заблокирован в 2015 году, когда пост главы Белого дома занимал Барак Обама. Он использовал право вето из-за положения о тратах на операции и мерах, препятствующих вывозу заключенных из тюрьмы Гуантанамо. В тот раз на урегулирование спорных моментов ушло около месяца.

Опасность соцсетей

Планируется, что военный бюджет на 2021 финансовый год составит $740 млрд. Из них $635,5 млрд потратят на базовые нужды Пентагона и еще $26,6 млрд — на реализацию программ в области национальной безопасности по линии минэнерго США. При этом документ включает ряд инициатив, которые напрямую не связаны с обороной государства.

Так, в проект входят положения о новых санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2», а также ограничительных мерах в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. В первом случае президент получает право вводить санкции против компаний, связанных с реализацией проекта, а во втором — в отношении ряда турецких чиновников, принимающих участие в сделке по покупке ЗРК.

Однако из-за угрозы вето со стороны Трампа принятие этих ограничительных мер отложено в долгий ящик, а точнее — как минимум до момента устранения статьи 230, которая сильно беспокоит президента.

Это положение закона об этике в сфере коммуникаций освобождает онлайн-посредников — соцсети и видеосервисы — от ответственности по ряду законов за контент, опубликованный их пользователями.

В мае американский президент подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в США, дав новую трактовку статье 230. Согласно документу, крупные и влиятельные компании перестают быть пассивными досками объявлений, если подвергают цензуре мнения, с которыми не согласны. В этом случае корпорации проявляют «опасную власть» и должны рассматриваться непосредственно как создатели контента, следовательно, нести юридическую ответственность за его публикацию.

Если говорить простыми словами, Трамп решил лишить соцсети защиты от ответственности за тот или иной противоречивый контент, тем самым дав государству возможность обвинить IT-гигантов в цензуре или политических действиях.

«Мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которыми американцы могут обмениваться в интернете. Эта практика является, по существу, антиамериканской и антидемократической», — отмечалось в документе.

После публикации указа президент США сделал ряд громких заявлений, в частности, пообещал закрыть Twitter за цензуру. Между Трампом и руководством соцсети не раз возникали противоречия и споры, но они перешли на новый уровень во время президентских выборов.

Дело в том, что посты президента начали помечать специальной табличкой, которая предупреждала, что данный материал может вводить в заблуждение. Более того, соцсеть ограничила распространение компромата на соперника Трампа кандидата-демократа Джо Байдена, объяснив это тем, что в постах содержится «частная информация».

«Twitter вышел из-под контроля, что стало возможным благодаря статье 230», — отмечал президент США, обещая добиться справедливости в этом вопросе. Он также высказывал схожие претензии к Facebook, который повторил действия Twitter по компромату на Байдена.

Бюджет в неизвестности

Как пишет Defence News, переход противостояния Трампа с крупнейшими американскими соцсетями в плоскость обсуждения военного бюджета может существенно затянуть утверждение документа. Источники издания отмечают, что подписание проекта ожидалось 20 декабря, но теперь этот срок вполне может быть сдвинуть на январь.

Перенос сроков на 2021 год — крайне негативный фактор из-за недавних выборов в конгресс США. В начале ноября американцы вместе с президентом выбрали новых сенаторов и конгрессменов, которые должны приступить к исполнению своих обязанностей как раз в январе.

Если до конца года нынешние законодатели не смогут прийти к соглашению с президентом по этом вопросу — решать его придется уже их преемникам. И, как отмечает Politico,

это означает, что весь процесс утверждения начнется заново, что еще дальше отбросит дату подписания бюджета.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, насколько долгой будет подковерная борьба из-за отдельных положений проекта военного бюджета, сказать достаточно трудно.

«Ясно, что конгресс должен уйти на рождественские каникулы (10 декабря состоится последняя сессия палаты представителей, а 18 числа — сената), они обязаны закрыть этот вопрос до этого момента. Если они оставят этот вопрос до нового года, там будет уже другой конгресс и совершенно другая ситуация, на которую Трамп уже не будет никак влиять», — пояснил эксперт.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев обратил внимание, что хотя в теории Трамп действительно может наложить вето на проект военного бюджета, не стоит забывать, что это один из фундаментальных документов для США.

«Он может заветировать проект, но это не значит, что он в итоге не будет принят. Его просто нельзя не утвердить, тем более что спор не об обороне, а элементах, которые к ней не имеют никакого отношения. Конгресс двумя палатами может преодолеть вето президента, поэтому главы государства обычно не злоупотребляют своим правом. Если законодатели преодолеют блокировку, это будет достаточно унизительно для американского лидера», — резюмировал эксперт.