«Независимость» Карабаха: что стоит за голосованием в сенате Франции

Французский сенат рассмотрит резолюцию, в которой парламентарии призывают власти страны признать независимость Нагорного Карабаха, написал в Twitter председатель группы от партии «Республиканцы» в верхней палате парламента Брюно Ретайо.

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«25 ноября сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — подчеркнул сенатор.

Резолюции сената Франции носят рекомендательный характер. Исполнительная власть может принять их к сведению, хотя и не обязана выполнять.

Накануне ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шафер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Они рассмотрели вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что «никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха». Как отметил глава государства, с точки зрения международного права, в ходе недавно завершившегося военного конфликта Азербайджан фактически возвращал территории, которые он, как и все мировое сообщество, считал своими.

Кроме того, российский лидер считает, что в этом контексте трудно обвинить и Турцию в нарушении международного права, так как «Азербайджан имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему известную помощь».

Официальный Париж ранее поддержал армянскую сторону в конфликте в Нагорном Карабахе. В частности, после подписания соглашения о перемирии в регионе состоялся разговор президента Франции Эммануэля Макрона и главы армянского правительства Никола Пашиняна, в ходе которого французский лидер напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу.

Макрон приветствовал окончание боевых действий в Нагорном Карабахе, говорилось в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, президент выразил готовность содействовать «справедливому, долгосрочному и приемлемому для всех сторон в Нагорном Карабахе политическому решению».

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября поставили свои подписи под соглашением, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

Исходя из этого документа, Ереван взял на себя обязательство вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. К тому же, этот соглашение предусматривает введение в зону конфликта российских миротворцев. Они останутся там на пять лет. Срок их пребывания будет продлен по истечении этого периода, если одна из сторон за полгода до этого не выразит желание прекратить миротворческую операцию.

Позже в ходе брифинга представители американского Госдепартамента сообщили, что власти Соединенных Штатов и Франции признают роль России, которая способствовала установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе. Вместе с тем они выразили желание получить от Москвы больше подробностей по поводу заключенного мирного соглашения. Такую позицию разделяют американский госсекретарь Майк Помпео и глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. <...> Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — указали во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

Сергей Лавров, в свою очередь, назвал такие заявления представителей американской и французской сторон недоразумением.

«Мне странно было это слышать. С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — обратил внимание глава российского ведомства.

Как подчеркнул Лавров, подобного рода заявления со стороны Вашингтона либо отражают недостаточную информированность тех, кто их делает, либо это просто результат недоразумения.