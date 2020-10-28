Армейская дружба: как Турция ищет союзников в Средней Азии

Продуктивная поездка

Министр обороны Турции Хусули Акар совершил небольшое турне по странам Средней Азии. Как стало известно 28 октября, один из итогов этой поездки — подписание в Ташкенте соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве Узбекистана и Турции.

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«Мы стараемся укреплять отношения во всех сферах — торгово-экономической, социальной, политической и, конечно, сфере военных отношений. Мы добились значительного прогресса», — заявил Акар после переговоров со своим узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.

В этот же день Акар, по информации источников агентства Anadolu, встречался с секретарем Совета национальной безопасности Узбекистана Виктором Махмудовым, а также президентом среднеазиатской республики Шавкатом Мирзиеевым. На всех этих встречах стороны обсуждали состояние своего военного сотрудничества, а также уделяли отдельное внимание вопросам совместной подготовки военных кадров и налаживанию контактов между вузами.

За день до этого, в понедельник, Хусули Акар совершил визит в еще одну среднеазиатскую страну — Казахстан.

Здесь у турецкого министра обороны была та же цель, что и в Узбекистане — укрепить двустороннее сотрудничество в военной сфере и области оборонной промышленности.

По итогам переговоров с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым турецкий министр отметил, что диалог сторон прошел «достаточно легко». «Поскольку между главами наших государств на уровне президентов имеются очень тесный диалог и сотрудничество», — пояснил он.

Ермекбаев со своей стороны подчеркнул, что Турция носит статус стратегического партнера Казахстана, а также напомнил, что соглашение о военном сотрудничестве двух стран было подписано еще в 2018 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ратификация этого документа состоялась уже при новом главе государства — Касым-Жомарт Токаеве.

Двусторонний договор Турции и Казахстана носит тот же характер, что и подписанное накануне соглашение с Узбекистаном. Такой формат отношений предполагает развитие долгосрочного военного сотрудничества, взаимодействие в обучении военных, проведение учений, транзит военного имущества через воздушное пространство, оказание медицинской помощи, проведение научных и технических исследований.

И хотя военное сотрудничество Нур-Султана и Анкары в военной сфере, в отличие от подписания турецко-узбекистанского соглашения, — не новость, именно визит Хусули Акара в Казахстан привлек особое внимание турецких, а в дальнейшем и российских СМИ.

Путь к «Армии Турана»

27 октября турецкое издание Turkiye Gazetesi опубликовало материал под заголовком «Путь — Туранская армия». В статье приводятся мнения турецких военных экспертов и утверждается: успешное наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе с применением турецкой военной техники приблизило воплощение давней мечты Анкары.

Речь идет о создании «Армии Турана» — военного блока, объединяющего тюркоязычные страны. Поездка Хулуси Акара в Казахстан расценивается изданием как один из шагов к созданию единой армии тюркских государств.

Потенциальные кандидаты на членство — страны бывшего СССР: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан. И здесь важно напомнить, что Казахстан и Киргизия — члены ОДКБ, в которую помимо России входит ведущая войну с Азербайджаном Армения. Их одновременное участие в еще одном военно-политическом блоке во главе с Турцией несомненно создаст дополнительные точки напряжения на постсоветском пространстве.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически относятся к подобной перспективе и возможности создания «Армии Турана» в обозримой перспективе.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев подчеркивает, что освещение идеи «Армии Турана» со стороны Turkiye Gazetesi — малозначимый факт, поскольку это издание считается маргинальным и не имеет ничего общего с прогосударственными турецкими медиа.

«Эта публикация не дает никаких оснований говорить о какой-то «Туранской армии». Военно-стратегическое сотрудничество — это всегда высшая степень интеграции, которая венчает политическую интеграцию. Политической базы, которая необходима для создания «Туранской армии», просто нет. Даже в 90-е годы эта основа была более прочной, чем сейчас.

Поэтому Турции предстоит провести еще очень большую подготовительную работу, прежде чем можно будет говорить об этом военно-техническом сотрудничестве. Пока же это просто попытка выдать желаемое за действительное», — говорит специалист.

Эксперт провел аналогию с ЕС, большинство членов которого также являются членами НАТО. Укреплению такого положения дел предшествовали годы и даже десятилетия многосторонней политической и экономической интеграции. Однако в случае потенциального альянса Турции и стран Средней Азии ничего подобного не наблюдается, отмечает Мавашев.

Эту точку зрения разделяет и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Однако, отмечает он, Анкара действительно проводит активную политику продвижения идеи пантюркизма.

Безграничный пантюркизм

По словам эксперта, идея пантюркизма крайне популярна в Турции. Ее главный политический сторонник — союзная президенту Реджепу Эрдогану Партия националистического движения.

«Эрдоган играет на их пропаганде, их агитации, их сторонниках, организации этих сторонников, потому что собственная электоральная база у него не столь велика. Без них большинства он бы не собрал, поэтому делает такую ставку. То есть интерес здесь не только внешнеполитический, но и внутриполитический», — говорит эксперт.

Главный инструмент реализации этого интереса — созданный в 2009 году Тюркский совет, объединивший всех, за исключением Туркменистана, современных представителей тюркского мира.

«До сегодняшнего дня мы говорили «Одна нация — два государства». Вчера я заявил, что теперь мы стали одной нацией, пятью государствами. Дай Бог, Туркменистан тоже примкнет к нам, и таким образом мы станем одной нацией, шестью государствами, усилим совместное сотрудничество в регионе», — говорил Эрдоган после прошедшего в октябре 2019 года очередного заседания совета.

Политику в этом направлении Анкара начала проводить еще в начале 1990-х годов. Например, именно Турция была первой страной, признавшей независимость новых государств Средней Азии. В те годы турецкие политики восторженно обсуждали возможности для «восстановления тюркского единства», а в СМИ появлялись новые термины: «узбекские турки», «киргизские турки», «татарские турки» или просто — «внешние турки».

Для таких «внешних турок» активно создавались образовательные программы, на которых молодым выходцам из Средней Азии и Азербайджана рассказывали о преимуществах турецкого пути развития. За последние 20 лет турки предоставили 26 тысяч стипендий для тюркоязычных студентов как на территории самой Турции, так и в местных филиалах. Кроме того, во всех тюркоязычных республиках на постсоветском пространстве действуют турецкие спутниковые каналы.

В начале 90-х экс-премьер-министр Турции Сулейман Демирель говорил, что у его страны появилась уникальная перспектива «определять политическое будущее мусульманских республик СНГ». Для реализации этой цели при турецком МИДе даже было создано Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА), цель которого заключается в развитии отношений с тюркоязычными странами бывшего СССР.

При этом, как отмечает тюрколог Надеин-Раевский, постсоветскими государствами идея создания так называемого «Великого Турана» не ограничится.

В сферу интересов Анкары также входят Синьцзян-уйгурский автономный район Китая, населенная узбеками часть территории Афганистана и регионы, на которых проживают тюркоязычные народы России.

«На территории нашей страны живут 28 тюркских народов. Далеко не все они мусульмане — те же якуты, тувинцы, коренные народы на севере России. Поэтом это крайне опасная для нашей страны история», — подчеркивает эксперт.

Есть ли тюркское единство?

Говорить о безоговорочной поддержке тюркоязычными странами и народами внешнеполитических амбиций Анкары не приходится. Как отмечает профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев, хотя идеи пантюркизма и популярны в странах Средней Азии, их воспринимают только как один из возможных векторов развития.

«Все страны Центральной Азии, а в особенности Казахстан, проводят так называемую «многовекторную внешнюю политику». Она заключается в том, что Казахстан старается развивать сотрудничество с Россией, с Китаем, с США, Евросоюзом и с Турцией.

Турецкое направление — это где-то пятый вектор казахстанской внешней политики. Говорить, что он доминирующий — сильное преувеличение.

Это то, чего Турция хотела бы, и то, чего она добивалась, начиная с девяностых годов. Но от реальности, от того, что происходит в Центральной Азии, это очень далеко», — подчеркивает специалист по региону.

Виктор Надеин-Раевский со своей стороны отмечает, что в Центральной Азии пантюркизм — скорее маргинальная идея, которую большинство населения не поддерживает. Также реализации идеи препятствуют многочисленные нетюркские меньшинства, проживающие в странах региона.

«Путь к пантюркизму — всегда путь военный, путь вытеснения других народов и национальностей. Это примитивная, но очень непростая в осуществлении идея. Создать этот Великий Туран, конечно, невозможно. Но в попытках создать его будет пролито очень много крови», — говорит эксперт.

Развитие сотрудничества среднеазиатских государств с Турцией Андрей Казанцев объясняет их стремлением получить максимальную выгоду от всех внешних партнеров.

Казахстан и другие страны просто не видит смысла отказываться от любых форм партнерства, которые предлагает Турция.

«Но это не значит, что Нур-Султан откажется от других векторов — от сотрудничества с Россией, Китаем, Евросоюзом и США. Эти направления он будет ставить прежде Турции», — подчеркивает Казанцев.

Этот подход прослеживается и в заявлениях представителей казахстанской элиты. Оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в разговоре с «Газетой.Ru» призывает не рассматривать казахстанско-турецкое сотрудничество с помощью логики «кто не с нами, тот против нас».

«Казахстан и Россия, как соседи и стратегические партнеры, обречены жить вместе. И этим все сказано. Тем более, у нас есть взаимные союзнические обязательства в рамках ЕАЭС и ОДКБ, — говорит политик. — В то же время никто не отменял тюркское братство и сотрудничество, равно как, например, то же славянское братство. У казахов много родственников в мире, Турция — одна из них».