Главный враг: Байден считает Россию наибольшей угрозой для США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию самой большой внешнеполитической угрозой для Америки. Об этом бывший вице-президент заявил в интервью телекомпании CBS.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — отметил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению Байдена, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

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Байден также обвинил своего соперника на выборах, президента США Дональда Трампа, в некомпетентности. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявил Байден. Такой подход, считает демократ, вызвал увеличение ракетного арсенала Северной Кореи и приблизил Иран к созданию ядерной боеголовки. «Друзья по НАТО» отворачиваются от США, поскольку «не могут положиться» на администрацию Трампа.

В сентябре Байден заявил, что Россия — противник, но не враг для Америки. Он также пригрозил Москве «платой по счетам» за «вмешательство в выборы». Напомним, власти РФ отвергают обвинения в нарушении американского законодательного процесса.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на алтаре внутренней политики США всегда есть место для ненависти к России. Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что у США имеется русофобский подход к двусторонним отношениям с Москвой, добавил представитель Кремля.

«На алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков», — отметил Песков.

Он полагает, что отношение к России как к врагу, вероятно, основывается на двухпартийном подходе. «Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения», — подчеркнул Песков.

В начале октября министерство национальной безопасности США (МНБ) обнародовало обзор ключевых угроз безопасности стране. Как сообщает ТАСС, это первый в своем роде список, куда вошли оперативная и разведывательная информация о вызовах, с которыми Вашингтон столкнется в обозримом будущем.

«Американцы будут более осведомлены о традиционных для США угрозах — терроризме и организованной преступности, а также поймут, что для страны серьезную угрозу представляют Китай, Россия и Иран», — заявил и.о. руководителя МНБ Чед Вульф. Ведомство предсказывает также рост киберугроз — услугами хакеров, с его слов, могут воспользоваться Пекин, Москва и Тегеран, чтобы нарушить процесс выборов и повлиять на предпочтения избирателей.

КНР также создает угрозу для мирового и экономического лидерства США — это «долгосрочный стратегический соперник». Власти коммунистического Китая Вашингтон обвинил в краже интеллектуальной собственности, распространении контрафакта и недобросовестном ведении торговли.

Россия, утверждает МНБ, намерена выведать с помощью кибератак различную информацию экономического и политического характера — Москва «нацелена на все уровни власти США и промышленность Америки».

В конце августа директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире телеканала Fox News, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в ноябре выборах, предназначенных для профильных комитетов конгресса. Как сказал директор американской разведки, после одного такого брифинга несколько конгрессменов «слили» СМИ засекреченную информацию, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай». По его словам, принижать опасность, исходящую от России, не стоит.